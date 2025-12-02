Установлен предельный рост коммунальных платежей для Пермского края на 2026 год

Правительство РФ утвердило предельную индексацию платы за жилищно-коммунальные услуги на 2026 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Индексация тарифов пройдет в два этапа: с 1 января в Пермском крае увеличение составит 1,7%, а с 1 октября — 15%. При этом допустимое отклонение от установленного индекса не должно превышать 14,9%.

Рост тарифов затронет все регионы России. Больше остальных регионов РФ тарифы вырастут в Ставропольском крае (на 22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%).

Наименьший рост ожидается в Хакасии и Чукотском автономном округе (на 8%). В Москве и Санкт-Петербурге стоимость ЖКУ увеличится на 15% и 14,6%.