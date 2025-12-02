Объект культурного наследия ЦНТИ в Красноярске продают за 134 млн рублей

В Красноярске объявлены торги по продаже федеральной собственности — четырехэтажного здания Центра научно-технической информации (ЦНТИ) на проспекте Мира, 108. Комплекс площадью 2,3 тыс. кв. м выставлен на продажу по начальной цене в 131,2 млн руб., следует из данных информационной системы ГИС «Торги». Объект находится вблизи правительственного здания и является объектом культурного наследия регионального значения.

ЦНТИ построен в 1950 году и, согласно акту технического осмотра, находится в удовлетворительном состоянии. Новый собственник обязан соблюдать требования к содержанию и использованию объектов культурного наследия, в том числе при реконструкции и размещении наружной рекламы, а также обеспечить доступ к помещениям. Продавцом выступает государственный финансовый институт «ДОМ.РФ». Заявки на участие в торгах принимаются до 22 декабря, итоги подведут 26 декабря.

В извещении о торгах указано, что здание может быть использовано под размещение офиса или для коммерции.

Лолита Белова