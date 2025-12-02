ВГС предложил меры для поддержки угольной отрасли

В угольной отрасли России сложилась критическая ситуация: износ основных фондов превышает 50%, совокупные убытки оцениваются в 263,2 млрд руб., импортная техника составляет 76,6% парка оборудования. Данные были приведены на расширенном заседании Высшего горного совета (ВГС) в Госдуме РФ. Его участники предупредили о риске необратимого спада отрасли в горизонте ближайших трех–пяти лет при отсутствии оперативных мер.

Выступившие на совещании председатель ВГС Юрий Шафраник, почетный председатель совета Сергей Миронов и заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов подчеркнули, что дальнейшее развитие горнопромышленного комплекса невозможно без устойчивых механизмов обновления производственных мощностей и перераспределения поддержки в пользу технологически критичных сегментов.

«Мы видим случаи, когда компании выплачивают дивиденды больше собственной прибыли, замещая это кредитами. Эти деньги должны идти в развитие, особенно в нынешний период»,— отметил также состояние финансовой дисциплины крупнейших компаний отрасли господин Шафраник.

Исполнительный директор ассоциации «Горнопромышленники России» Василий Ракитин и гендиректор АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Николай Колпаков в числе основных проблем назвали несоответствие объемов производства запросам отрасли, низкую локализацию, отсутствие консолидированных заказов и высокий уровень импортозависимости. По данным господина Ракитина, в отдельных сегментах этот показатель достигает 100%, что исключает возможность достижения технологического суверенитета в среднесрочной перспективе. Он предложил закрепить за ВГС функцию координационного центра между министерствами, отраслевыми ведомствами, ФОИВами и профильными объединениями. Это, по его словам, должно устранить фрагментацию отраслевых сигналов и позволить выстроить единый контур принятия решений. На основе проекта решения ВГС уже подготовлен и доступен участникам заседания. На его основе будет сформирован пакет документов для обращения в аппарат президента России.

Существенное внимание участники уделили предложенной РОЦСС — модели рационального объединения цепочки совокупной стоимости. Она предполагает объединение проектирования, производства, логистики и сервисного обслуживания в единую цепочку, что позволяет выстраивать долгосрочные программы развития техники и снижать зависимость от внешних поставщиков.

По итогам обсуждений предложен комплекс мер, включающий законодательные, финансовые, организационные и технологические решения. Среди законодательных инициатив — разработка федерального закона о развитии горного машиностроения и дополнение техрегламента ТР ТС 010/2011 отдельными требованиями к горно-шахтному оборудованию. Промышленный блок мер предполагает запуск программ по выпуску отечественной техники, нормативный приоритет российских машин в закупках, консолидацию потребностей отрасли до 2030 года и вовлечение крупных предприятий в формирование единого заказного контура.

Валентин Романов