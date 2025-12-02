Арестованный по обвинению в даче взятки экс-глава района не признал вину

Бывший глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин, обвиняемый в даче взятки, в ходе первоначальных следственных действий не признал свою вину. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники. Как сообщалось ранее, ему инкриминируется дача взятки в размере 3 млн руб. За эти деньги, как считают силовики, ему обещали оформить медицинские документы, которые подтверждают негодность бывшего чиновника к военной службе.

Дмитрий Дробинин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Дробинин

Господин Дробинин в конце прошлого года заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий. На службу он пошел во время расследования уголовного дела, в рамках которого его обвинили в мошенничестве и получении взятки. В рамках нового уголовного дела Пермский гарнизонный военный суд по ходатайству следствия отправил обвиняемого в СИЗО до 28 января.

По словам собеседников «Ъ-Прикамье», Дмитрия Дробинина якобы задержали после передачи лишь части суммы, которая фигурирует в деле, речь идет о 500 тыс. руб. Они утверждают, что человек, который получил деньги, был участником мероприятия «оперативный эксперимент» и действовал под контролем сотрудников правоохранительных органов.