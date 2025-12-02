В Ленобласти опубликовали координаты мест, где законно рубить ели к Новому году

В Ленинградской области стартовала акция «Новогодняя елка в каждый дом», сообщили в пресс-службе региональной администрации. В рамках акции любой гражданин может самостоятельно срубить дерево в отведенных для этого локациях.

Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ

В правительстве региона отметили, что один человек может срубить не более одного дерева высотой до трех метров. Желающим необходимо заранее позвонить в лесничество, чтобы договориться об оформлении документов и заготовке. Далее нужно взять с собой паспорт или иное удостоверение личности, и заключить с лесничеством соответствующий договор.

Рубить ели разрешено до 10 января 2026 года. Местами для заготовок выбраны участки, где деревья подлежат обязательной вырубке, например, под линиями электропередач. Подробные условия акции и список локаций доступны на сайте регионального комитета по природным ресурсам.

Артемий Чулков