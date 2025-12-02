«Ведомости»: Валерий Рашкин может баллотироваться в ГД от Иркутской области

Экс-депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин может при поддержке КПРФ пойти на выборы в парламент в 2026 году по одномандатному избирательному округу №93 в Иркутской области. От этого округа ранее дважды избирался представитель КПРФ Михаил Щапов, перешедший в этом году из Госдумы на пост аудитора Счетной палаты РФ. О намерении Валерия Рашкина стать кандидатом от вакантного округа сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Сам Рашкин не смог «подтвердить или опровергнуть» информацию. Опрошенные представители КПРФ, в том числе первый секретарь иркутского обкома Сергей Левченко, а также первый зампред ЦК партии Юрий Афонин также не смогли дать однозначного ответа.

Валерий Рашкин был осужден за незаконную охоту в Лысогорском районе Саратовской области в 2021 году. Его задержали с тушой лося в автомобиле. Суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком два года и запретил охотиться на два года. В 2022 году Госдума лишила коммуниста мандата. В феврале 2024 года стало известно, что Рашкин снят с партийного учета в Москве и переведен в Саратов. В мае 2024 года его судимость была снята.

