На ВСЖД снизился пассажиропоток по итогам 11 месяцев

По итогам января-ноября 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) было перевезено 11,2 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 0,7%, сообщила пресс-служба ВСЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В дальнем следовании с начала года было перевезено 2,6 млн пассажиров (минус 1,8% год к году), в пригородном сообщении — 8,6 млн человек (минус 0,4%). Общий пассажирооборот в этот период уменьшился на 2,9% и составил 2,7 млрд пасс/км. В том числе, в дальнем следовании — 2,3 млрд пасс/км (минус 3,3%).

По итогам ноября на ВСЖД перевезено 902,7 тыс. человек. Снижение к ноябрю прошлого года составило 2,1%.

Александра Стрелкова