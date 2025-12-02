«Ведомости»: «Норникель» намерен продать непрофильный золотодобывающий актив

Компания «Норникель» (MOEX: GMKN) намерена продать входящего в ее структуру ООО «Ширинское», оператора Быстринско-Ширинского золоторудного месторождения. Расположенный в Забайкалье актив не является профильным для «Норникеля», что служит основной причиной подготовки к продаже, пишут «Ведомости».

ГРК «Быстринское» (дочерняя компания «Норникеля», управляет Быстринским горно-обогатительным комбинатом) в 2006 году приорбрела ООО «Ширинское» у не действующей в настоящее время компании «Георесурс» из Якутии. «Норникель» добывает золото как попутное сырье при добыче других металлов из комплексных руд. По оценкам отраслевых источников, в 2024 году Быстринский ГОК, как и годом ранее, произвел 8,1 т золота в виде концентрата.

Опрошенные изданием эксперты указывают на возможный интерес к активу профильных золотодобывающих компаний, ведущих деятельность в Забайкалье или соседних регионах.

Быстринско-Ширинское месторождение расположено в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. Геологические запасы золота месторождения составляют 6,08 т (категории С1 и С2), среднее содержание металла в руде – 2,58 г/т, прогнозные ресурсы (категории Р1 и Р2) – 15 т со средним содержанием металла в руде 1,84–2,06 г/т.

