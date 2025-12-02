В Кузбассе транспортную компанию оштрафовали на 500 тыс. рублей за коррупцию

Штраф в размере 500 тыс. руб. суд Кемерова назначил OOO «ТК Сибирский экспресс» по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). В целях обеспечения исполнения наказания сохранен арест, наложенный на банковские счета фирмы, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По информации ведомства, в период с 2023-го по 2025 год представитель «ТК Сибирский экспресс» в интересах фирмы передал должностному лицу аэропорта Кемерова свыше 500 тыс. руб. Вознаграждение полагалось за ускоренную и беспрепятственную отправку груза авиатранспортом, в том числе в нерабочее время, без заключения договора и оплаты услуг в установленном порядке.

В октябре, рассказали в прокуратуре, суд вынес приговор бывшему сотруднику аэропорта Кемерова. За получение коммерческого подкупа (ч. 7 ст. 204 УК РФ) ему присудили пять лет условно с испытательным сроком четыре года и штраф в размере 1 млн 20 тыс. руб.

Илья Николаев