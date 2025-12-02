Автономность «японской GPS» будет достигнута в феврале с запуском 7-го спутника

В Японии завершается создание собственной системы глобального позиционирования Quasi-Zenith Satellite System (QZSS). На 7 декабря запланирован запуск на орбиту шестого спутника «Митибики» («указывающий путь», япон.), а на 1 февраля — седьмого. Последний обеспечит системе независимость от иностранных спутников, сообщает ТАСС со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

«Японская GPS» строится с 2010 года, когда был выведен на орбиту первый спутник QZSS «Митибики». Для запуска спутников используется крупнейшая ракета-носитель собственной разработки H3, работающая на жидком топливе.

Система QZSS предназначена для повышения точности определения местоположения смартфонов и других гаджетов, а также для передачи экстренных оповещениях о землетрясениях и других стихийных бедствиях в районах с ограниченным радиосигналом. Точность QZSS для гражданских пользователей, по заверениям японских СМИ, допускает погрешность на поверхности Земли в несколько сантиметров, в то время как американская GPS — в несколько метров.

Эрнест Филипповский