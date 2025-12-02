Путин: российская армия усиливает давление на ВСУ по всей линии фронта

Президент России Владимир Путин, посещая один из пунктов управления Объединенной группировки войск, заявил, что российские войска усиливают наступление по всему фронту.

«В целом мы наблюдаем, что войска объединенной группировки наращивают давление по всей линии фронта»,— сказал президент.

Визит главы государства в один из пунктов управления Объединенной группировки войск состоялся 30 ноября. В ходе доклада начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил о взятии российскими войсками контроля над Покровском (Красноармейском) в ДНР и Волчанском в Харьковской области.