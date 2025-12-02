Ученые ИКИ РАН допустили «супервзрыв» на Солнце

На Солнце формируется крупнейший в этом году комплекс пятен, в котором может накапливаться энергия для мощной вспышки, считают ученые ИКИ РАН. По их данным, площадь группы пятен достигла 1,6 тыс. условных единиц, что на треть превышает рекорд 2025 года.

Несмотря на размеры, группа пятен проявляет аномально низкую активность.

«Несоответствие размера пятен и их активности может означать, что там происходит накопление энергии, которое впоследствии может высвободиться в “супервзрыв”»,— отметили астрономы.

По их словам, существует два возможных сценария: либо энергия накапливается для исторически мощного события, либо группа останется спокойной.

Мониторинг солнечной активности продолжается, так как выбросы от мощных вспышек могут влиять на работу спутников и земной инфраструктуры.