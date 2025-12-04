«Стремимся, чтобы каждый вложенный рубль давал долгосрочный эффект»

На 2026 год министерством дорожной деятельности Воронежской области уже заключены контракты на ремонт 244 км региональных автодорог в 27 муниципальных районах. Общая стоимость — 6,1 млрд руб., из них более 3 млрд — средства федерального бюджета в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». При этом многие проекты — как в регионе, так и в областном центре — пока находятся в стадии реализации. В интервью Guide первый заместитель губернатора Воронежской области Сергей Трухачев сообщил о планах расширения проезжих частей, росте числа камер на воронежских дорогах, а также назвал санкции для подрядчиков, срывающих работы.

Сергей Трухачев: «У нас сформирован устойчивый профессиональный пул подрядчиков, способных реализовывать проекты самого высокого уровня сложности»

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

— Сергей Борисович, вы курируете дорожное строительство с 2021 года. Если подвести промежуточный итог, что удалось сделать за это время?

— За последние пять лет мы серьезно продвинулись. Отремонтировали больше 1,7 тыс. км региональных трасс — это, по сути, восьмая часть всей сети. По доле дорог, соответствующих нормативам, область сейчас занимает 13-е место в стране и второе в Центральном федеральном округе.

Если говорить о муниципалитетах — за счет областного дорожного фонда в нормативное состояние приведено свыше 4,5 тыс. км дорог местного значения. Параллельно мы отремонтировали 34 моста и путепровода, завершили реконструкцию крупных переправ через Дон, заменили большинство понтонных мостов. Это та работа, которая не бросается в глаза сразу, но создает основу для всей транспортной системы. Строительству и ремонту дорог в Воронежской области губернатор Александр Гусев уделяет пристальное внимание, так как это напрямую влияет на безопасность и благополучие жителей. Он, по сути, создает современную философию качества жизни в регионе.

— Воронежские водители не самым лестным образом отзываются о перекрытии сразу нескольких участков дороги облцентра. Где сейчас ведется работа, какие из этих объектов являются ключевыми?

— Воронеж за последние годы стал большой стройплощадкой, и это, на мой взгляд, нормально — город растет. Из заметных проектов — реконструкция путепроводов на улицах Ленина и 9 Января, модернизация плотины водохранилища, ремонт улицы Острогожской. Завершаем два из трех этапов реконструкции развязки на Ленинском проспекте и улице Остужева — это одно из самых загруженных мест в городе.

Продолжается реализация и других масштабных проектов в столице региона. Практически завершен третий этап строительства дублера Московского проспекта. В целом в 2025 году в Воронеже ремонтируется более 60 объектов улично-дорожной сети. Общий объем субсидий городу составил около 10 млрд руб.

Отдельно ведем переговоры с федеральным центром о продолжении расширения въезда со стороны Тамбова. Этот участок давно требует нового решения, чтобы разгрузить поток на южном направлении. Надеемся, что переговоры закончатся успешно и регион получит федеральное софинансирование. Этот крупный проект по реконструкции важной магистрали поддержали ранее и сенаторы в ходе Дней Воронежской области в Совете Федерации.

Остужевская развязка поможет разгрузить один из самых напряженных транспортных узлов

Фото: Пресс-служба правительства Воронежской области

— Какие отраслевые задачи сейчас находятся в фокусе региональных властей?

— В 2025 году бюджет дорожных работ увеличен до рекордных 34,5 млрд руб. Это позволило нам завершить ремонт 352 км автомобильных дорог регионального значения на сумму порядка 10 млрд руб. (начатых ранее.— Guide). Кроме того, по решению губернатора Александра Гусева муниципалитетам выделены субсидии в размере 6,3 млрд руб. Эти средства направлены на капитальный ремонт и обновление почти 1000 км дорог местного значения. Это серьезный шаг в сторону улучшения транспортной доступности, особенно в сельских районах.

— Если говорить о крупных инфраструктурных объектах в области, какие из них наиболее значимы?

— Сейчас завершен капитальный ремонт моста через реку Ведуга в Семилукском районе. Это если не самый масштабный объект, то точно один из значимых. В 2023–2024 годах отремонтировали важные для жителей мосты в Рамонском районе через Дон и на участке автодороги Павловск — Калач — Петропавловка — Бутурлиновка — Чернавка в Бутурлиновском районе. Параллельно велись работы еще на семи инженерных сооружениях региональной сети, все они закончены. Недавно провели конкурсные процедуры по капитальному ремонту путепровода через железнодорожные пути в Россоши.

Превентивные меры в помощь

— Помимо строительства новых дорог, что делается для повышения безопасности дорожного движения?

— В рамках инженерных мероприятий по повышению безопасности мы направляем около 500 млн руб. До конца года планируется обустройство более 50 км искусственного электроосвещения, строительство 29 тротуаров, восстановление 49 пешеходных переходов и установка 40 км барьерных ограждений. Все эти меры направлены на снижение аварийности и повышение комфорта передвижения. Мы постоянно принимаем меры, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, уменьшить количество ДТП. Особенно эта тема важна сегодня, в период наступления холодов. В течение всего года мы наблюдаем в нашей области снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях. С января по октябрь у нас этот показатель снизился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Контроль за безопасностью на дорогах — тема, к которой у жителей всегда много вопросов.

— Мы это понимаем. Стараемся уделять внимание и обеспечению порядка на отремонтированных автодорогах, где порой возникает соблазн для нарушений. Действует система фото- и видеофиксации нарушений ПДД, направленная в первую очередь, как известно, на профилактику. Так достигается эффект неотвратимости наказания за нарушения. За пять лет количество комплексов увеличили в 3 раза. Сейчас их число составляет 372. В воронежской городской агломерации внедрен первый этап развития интеллектуальной транспортной системы.

Кроме того, на территории всего региона функционируют девять автоматических постов весогабаритного контроля и еще пять устанавливаются. Этот процесс находится на стадии завершения. Поймите, мы же эти пункты контроля устанавливаем не для того, чтобы наполнить бюджет. Главная цель — это повышение безопасности дорожного движения и сохранности дорожной инфраструктуры.

— Подходит зима, и для дорожных служб это всегда испытание. Как идет подготовка к сезонному содержанию?

— В плановом режиме. Мы завершаем закупку песка, технической соли и реагентов. Уже подготовлены песко-соляные смеси, проверено состояние техники. Традиционно мы заранее сформировали резервы по материалам, чтобы обеспечить бесперебойное зимнее содержание дорог.

— Можно сказать, что область полностью готова к сезону?

— Да, мы входим в зиму с высокой степенью готовности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Трухачев: «Использование полимерных добавок позволит существенно повысить устойчивость дорожного полотна к нагрузкам и климатическим факторам»

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Сергей Трухачев: «Использование полимерных добавок позволит существенно повысить устойчивость дорожного полотна к нагрузкам и климатическим факторам»

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Чужих подрядчиков не бывает

— Насколько, на ваш взгляд, сегодня эффективна система государственного управления дорожным хозяйством в Воронежской области? Какие точки роста выделяете?

— Оценка может кому-то показаться завышенной, но она объективна: нынешняя система управления дорожными работами в регионе показывает высокую эффективность. Это подтверждается не только объемами выполненных ремонтов, но и итогами национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершившегося в 2024 году. Благодаря ему Воронежская область вошла в число лидеров Центрального федерального округа по доле дорог, соответствующих нормативным требованиям. За последние годы удалось реализовать десятки масштабных проектов, существенно улучшив транспортную связанность региона.

— То есть, на ваш взгляд, системную работу удалось выстроить?

— Совершенно верно. Мы видим результат планомерной, целенаправленной работы. Налажено устойчивое взаимодействие с федеральным центром, в том числе по вопросам софинансирования из федерального бюджета. Это позволяет области участвовать в ключевых инфраструктурных программах и своевременно обновлять дорожную сеть. Не менее важно, что выстроено партнерство с подрядными организациями, работающими непосредственно «на земле». Мы акцентируем внимание на сроках исполнения, качестве покрытия и выполнении гарантийных обязательств.

— В июле и августе кампания по ремонту дорог в Воронеже — 2025 запомнилась тем, что региональные власти несколько раз принуждали подрядчиков за свой счет перекладывать участки асфальта, по которым возникали претензии к качеству. Можно ли считать, что все претензии сегодня сняты?

— Да, действительно, в июле и августе мы сталкивались с рядом проблем по качеству выполненных работ. Основные замечания касались ремонта улицы Ворошилова. Работы там выполняло ООО «СМУ-90» по муниципальному контракту, заключенному с МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». В ходе инструментальной проверки было установлено, что показатели ровности покрытия превышали допустимые значения, установленные ГОСТом. Кроме того, наблюдались подтопления крайних правых полос в районе пересечения с улицей Домостроителей и у нескольких остановок общественного транспорта: «Ворошилова», «Космонавтов», «Бахметьева».

— Как быстро подрядчик отреагировал на замечания?

— Мы выдали официальные предписания, и на сегодняшний день все выявленные недостатки устранены в полном объеме. Работы проверены, качество восстановленного участка соответствует нормативам. Это хороший пример того, как система контроля качества должна работать на практике.

— Тем не менее вокруг этой ситуации возник судебный спор. Как вы оцениваете попытку подрядных организаций решить вопрос в арбитражном порядке?

— Арбитражные процедуры — нормальная часть делового процесса. В данном случае речь идет о деле между ООО «Спецдортех», которое являлось субподрядчиком на объекте, и основным исполнителем работ ООО «СМУ-90». МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» привлекалось в качестве третьего лица. Предмет спора — приемка выполненных работ по контракту от 23 апреля 2025 года на сумму порядка 173 млн руб. Субподрядчик несколько раз перекладывал асфальт на обеих сторонах движения улицы. В итоге иск был отозван. Все споры решаемы. Обычно мы не вмешиваемся в судебные процессы, но, безусловно, следим за ситуацией.

— А если говорить в целом, какие подрядные организации, наоборот, показывают высокий уровень ответственности и качества исполнения?

— В Воронежской области сегодня работает свыше 50 дорожных и проектных компаний. Большинство из них выполняют контракты добросовестно, соблюдая сроки и стандарты. Мы стараемся не выделять отдельных исполнителей, чтобы сохранить объективность. Но в целом могу сказать: у нас сформирован устойчивый профессиональный пул подрядчиков, способных реализовывать проекты самого высокого уровня сложности.

— Если говорить о дорожной кампании этого года, какие объекты в Воронеже вы могли бы назвать примером качественно и вовремя выполненных работ?

— Практически все ключевые участки городских магистралей завершены в срок и с соблюдением требований нормативно-технической документации. В их числе улицы Плехановская, Кольцовская, Театральная, Платонова, Героев Сибиряков, Московский проспект, площадь Ленина, улицы Брусилова, Бурденко — включая эстакаду над парком «Центральный», а также Димитрова и ряд других. Подрядчики оперативно устраняли замечания, выявленные в ходе контроля.

Цель — не просто строить

— В последнее время часто говорят об инновационных материалах, которые позволяют продлить срок службы асфальта. В частности, упоминалось о сотрудничестве региона с «Сибуром». На каком этапе этот проект?

— Да, действительно, в 2024–2025 годах активно обсуждалась инициатива компании «Сибур» по запуску в Воронеже импортозамещающего производства катализатора н-бутиллития. Этот материал применяется при создании новых типов асфальта с увеличенным сроком службы. В рамках заключенного соглашения между правительством Воронежской области и холдингом ведется совместная работа по внедрению полимерных добавок в асфальтобетонные смеси.

— И уже есть результаты?

— Да, в этом году с использованием новых материалов уложено свыше 100 км асфальтобетонного покрытия на региональных трассах. Это первые реальные шаги к переходу на более долговечные технологии.

Мы рассчитываем, что использование полимерных добавок позволит существенно повысить устойчивость дорожного полотна к нагрузкам и климатическим факторам. В перспективе это снизит потребность в текущих ремонтах и обеспечит более рациональное использование бюджетных средств.

— Получается, регион постепенно переходит от количественных к качественным показателям развития дорожной отрасли?

— Именно так. Главная цель — не просто строить больше, а строить лучше. Мы стремимся к тому, чтобы каждый вложенный рубль давал долгосрочный эффект. И сегодня можно уверенно говорить, что дорожное хозяйство Воронежской области движется в этом направлении.

Поддерживая соседей

— Известно, что Воронежская область ведет подшефные проекты в сфере дорожного строительства в Луганской народной республике. На каком этапе они сейчас находятся?

— Работы завершены: в 2025 году в Новопсковском и Белокуракинском округах отремонтировано 37,8 км автомобильных дорог на сумму 917 млн руб. На сегодня степень готовности по этим объектам — 100%. В процессе реализации контракта возникла необходимость капитального ремонта моста через реку Белая и прилегающих участков длиной около 180 м — эти работы также выполнены в полном объеме.

— То есть инфраструктура там уже полностью восстановлена?

— По сути, да. С 2022 по 2025 год в рамках Специального инфраструктурного проекта мы восстановили 111 км дорог в Меловском, Марковском, Новопсковском и Белокуракинском районах. Это позволило обеспечить бесперебойное транспортное сообщение, движение школьных и пассажирских маршрутов, а также доступность социальных объектов. Все это мы делаем от души. Я хочу подчеркнуть, что все работы проводим только с учетом мнения местных жителей и в тесном сотрудничестве с властями наших подшефных районов.

— Какие задачи регион ставит перед дорожной кампанией 2026 года? Каков ее масштаб?

— Подготовка уже завершена. Министерством дорожной деятельности заключены контракты на ремонт 244 км региональных автодорог в 27 муниципальных районах. Общая стоимость — 6,1 млрд руб., из них более 3 млрд — средства федерального бюджета в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как только установятся благоприятные погодные условия весной 2026 года, подрядчики смогут сразу приступить к работам. Наша задача — не просто вовремя завершить ремонт, а обеспечить его стабильное качество.

Беседовал Сергей Калашников