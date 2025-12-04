Золотой запас частей

В последние годы меняется не только направление транспортных потоков, но и сам транспорт. В связи с подорожанием новых машин в стране постепенно устаревает автопарк, что подстегивает спрос на запчасти, которые, в свою очередь, тоже быстро растут в цене. По мнению экспертов, подорожание вызвано прежде всего новой логистикой, а также другими факторами — в частности, колебаниями валютного курса, ростом налоговой нагрузки.

Устаревание автопарка естественным образом подстегивает спрос на запчасти

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

11 и старше

Транспорт, который движется по российским дорогам, становится все старше. По данным Национальной страховой информационной системы, 62% из 42 млн автомобилей, у которых есть страховка ОСАГО, старше 11 лет. В том числе возраст 11,5 млн, или 27,6%, машин составляет 11-15, 7,9 млн (18,9%) — 16-20, 3,4 млн (8,1%) — 20-25, 3 млн (7,23%) — превышает 25 лет.

Совсем новых автомобилей, которые начали ездить меньше года назад, в стране насчитывается 1,4 млн (3,36%), почти новых — в возрасте до трех лет — 2,5 млн (6%). 3,5 млн машин (8,32%) исполнилось четыре-пять, 4 млн (9,5%) — шесть-семь, 4,6 млн (10,98%) — восемь-десять лет.

По данным агентства «Автостат», в октябре в стране было куплено рекордное количество — 653 тыс.— подержанных легковых машин, на 18% больше, чем в сентябре. Прежний рекорд был зафиксирован в октябре прошлого года и составлял 605,3 тыс. автомобилей.

Причина лежит на поверхности — цены на новые машины значительно выросли и продолжают расти. Это касается в том числе китайских марок автомобилей, которые должны были стать альтернативой для россиян. Только за первую половину ноября подорожали десять марок автомобилей, официально представленных на российском рынке. Речь идет о новых машинах таких брендов, как Changan, KGM, Bestune, Tank, SWM, GAC, Soueast, Hongqi, Haval, Omoda.

А 1 декабря заработают новые правила расчета утилизационного сбора, размер которого теперь будет зависеть от характеристик двигателя. Чтобы успеть до реформы, в октябре россияне, по данным «Автостата», ввезли в страну рекордное число — 59,9 тыс.— подержанных зарубежных авто: в сентябре показатель был на 24%, а год назад — на 55% ниже.

Фильтры, масла, шины

Устаревание автопарка естественным образом подстегивает спрос на запчасти. За последние четыре года они стали дороже в среднем на 70%, подсчитала общую рыночную динамику по запросу Guide воронежская группа компаний «АвтоСпутник», которая продает запчасти в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском федеральных округах, а также в ДНР, ЛНР и Республике Крым. На сегмент B2B приходится 98% продаж, розничная сеть включает 12 магазинов, работающих по франшизе: семь в Воронеже, один в Воронежской области, по одному в Курске, Липецке, Тамбове, Краснодаре. Кроме того, ГК развивает интернет-площадку.

Согласно автоматизированному анализу собственной IT-системы компании, оригинальные запчасти из Европы и Японии прибавили в цене 20–30%. Речь идет о компонентах от крупнейших автоконцернов, таких как Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi и др., которые, помимо самих машин, активно продают и детали. Кроме того, были проанализированы цены на автозапчасти европейских брендов премиум-сегмента: крупные заводы, специализирующиеся на производстве деталей и независимые от автомобилестроительных концернов, являются полноценными участниками рынка. Продукция под мировыми брендами от европейских производителей — Bosch, INA, Lemforder, Sachs и др.— выросла в цене на 30–40%.

Однако самое стремительное подорожание — на 120–130% — продемонстрировали запчасти, которые под собственными торговыми марками (СТМ) выпускают российские компании-дистрибьюторы и дилерские сети. Участники крупнейшей в России выставки автозапчастей, компонентов и сервисного оборудования — MIMS Automobility Moscow (с 2026 года будет проходить в Санкт-Петербурге) — считают развитие СТМ одним из наиболее ярко выраженных трендов.

IT-система ГК «АвтоСпутник» сравнивала нынешнюю стоимость запчастей с ценами декабря 2021 года в наиболее востребованных сегментах — примерно 90% спроса приходится на европейские и азиатские автозапчасти. Например, фильтры стали дороже в среднем на 25–45%, масла — на 80–100%, почти в два раза выросли в цене шины.

«Паника сошла на нет»

«На исторический максимум цены автозапчастей в стране вышли в марте 2022 года — после ухода международных компаний с российского рынка. Даже самые надежные зарубежные партнеры в один момент остановили поставки,— говорит Олег Спивак, владелец и генеральный директор ГК «АвтоСпутник».— В результате автовладельцы испугались, что не смогут приобрести запчасти, и начали в ажиотаже скупать все, что было в наличии. Резко образовался дефицит: было такое количество заказов, что наши склады с трудом справлялись с отгрузками. Такой спрос, конечно, был временным. Мы понимали, что ажиотаж спадет, но восполнять предложение все равно было нужно, поэтому начали развивать параллельный импорт. Санкции показали, что одно из важных качеств бизнеса — это умение практически моментально перестроить работу с учетом новых реалий. Острота вопроса с поставками в Россию автозапчастей была снята уже в середине 2022 года, и цены начали постепенно стабилизироваться. Паника сошла на нет к 2024 году, и с этого времени стоимость автозапчастей следует за валютным курсом с временным лагом в два-три месяца на логистические цепочки. Если проанализировать средние цены автозапчастей в 2025 году, то они упали на 1,6% по отношению к 2024-му».

С точки зрения господина Спивака, главная причина роста цен на автозапчасти заключается в удорожании логистики и финансов.

Если до 2022 года у «АвтоСпутника» было 100% прямых контрактов с ведущими европейскими производителями комплектующих, то с 2022 года договоренности «встали на паузу» и ГК пришлось заново выстраивать схемы поставок: на перестройку логистики ушло около двух месяцев.

Сейчас «АвтоСпутник» закупает запчасти в дружественных странах, проложив новые логистические маршруты. Система финансовых взаиморасчетов с зарубежными партнерами также усложнилась, но банки оперативно смогли предложить услуги своих агентов: если первоначально комиссия за перевод денег за границу составляла 5–7%, то затем снизилась в среднем до 1,5%, а в отдельных случаях доходит до 0,4%.

«Нужно уметь предвидеть спрос»

«В цепочке поставок автозапчастей из Европы на российский рынок добавилось минимум два звена: производитель реализует свою продукцию через европейского дистрибьютора, который продает ее, например, турецкому посреднику, а он, в свою очередь, продает в Россию. Логистическое плечо по расстоянию увеличилось в два раза, по деньгам — в четыре. Раньше привезти в Россию фуру с автозапчастями из Европы стоило порядка 2,5 тыс. евро, сейчас — около 10 тыс. евро»,— отмечает Олег Спивак.

То, что ценовую турбулентность в целом удалось обуздать, не значит, что рост цен на автозапчасти остановился. Логистика, курс валют, подорожание запчастей у производителя продолжают оказывать влияние на цены. К тому же частично сохраняется дефицит.

«Возьмем для примера автозапчасти немецкого бренда Bosch,— продолжает собеседник.— У него был центральный склад в России площадью в десятки тысяч квадратных метров. Мы оформляли заказ и получали товар через три-пять дней, максимум через неделю, а оплачивали его с отсрочкой в 60 дней. Сейчас заказ на автозапчасти Bosch оплачивается нами на стадии размещения, а приходят они только через два-три месяца. То есть продавцу автозапчастей нужно уметь предвидеть спрос в ближайшие несколько месяцев, а также прогнозировать объем товарных запасов. Поэтому автозапчасти для “немцев” на российском рынке есть, но случаются и пробелы».

Подорожание — по всей цепочке

Как отмечает владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс тракс» Алексей Иванов, подорожание автозапчастей обусловлено сразу несколькими факторами.

«Ключевой из них — конечно, логистика,— отмечает эксперт.— За последние три года стоимость грузоперевозок выросла на 69%, а тарифы на железнодорожные перевозки одобрены к росту на 13,8% в 2025 году. Курс доллара колебался в широком диапазоне — от 78 до 103 руб., и это напрямую бьет по импортным комплектующим. Добавим сюда удорожание сырья: металлов и химических компонентов. В результате себестоимость запчастей растет по всей цепочке — от производителя до конечного потребителя».

Честно и дорого

По некоторым оценкам, в следующем году разные категории автозапчастей могут подорожать на 10–20%, и важную роль в этом процессе сыграют законодательные изменения. С нового года вводится пошлина за внесение сведений о маркированных товарах в государственную информационную систему.

Уже сейчас действуют нормы о маркировке целого ряда наименований автозапчастей в системе «Честный знак». В частности, с 1 сентября нужно маркировать масла, антифризы и тормозные жидкости, а с 1 ноября — двигатели внутреннего сгорания, генераторы, подшипники.

Как отмечают опрошенные Autonews.ru представители Союза автосервисов и Национального автомобильного союза, новый сбор дополнит другие расходы на маркировку — прямую оплату кода, стоимость оклейки, специализированного программного обеспечения и обучения персонала. При этом механизм не может считаться гарантией от подделок, а лишь позволяет проследить путь конкретного товара.

Юрий Голубь