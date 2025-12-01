В «Цемрос» прокомментировали закрытие цементного завода в Новоульяновске

Причиной приостановки работы цементного завода «Ульяновскцемент» стало отсутствие спроса на его продукцию в регионе. Об этом «Ъ» сообщили в холдинге «Цемрос», добавив, что «ситуация наглядно отражает кризис в строительной отрасли и его влияние на производителей цемента».

«Снижение объемов ввода жилья по России, рост доли импортного цемента и высокая ключевая ставка делают рынок крайне сложным для отечественных производителей. Общее сокращение потребления цемента достигнет 10% к концу года. При этом Поволжье, основной рынок сбыта с Ульяновского филиала, упадет еще ниже общероссийского уровня — практически на 12%»,— отметили в компании «Цемрос».

В холдинге уточнили, что консервация предприятия в Новоульяновске будет проходить поэтапно. Компания планирует снизить численность сотрудников примерно на две трети к марту 2026 года, при этом социальные обязательства остаются приоритетом: совместно с региональной службой занятости прорабатываются варианты трудоустройства, релокации и удаленной работы для специалистов.

Для Ульяновского филиала это уже не первый кризис. Завод ранее находился в простое около шести лет, и в 2023 году его удалось расконсервировать, вложив около 700 млн руб. В «Цемрос» констатировали, что «нынешняя ситуация вынуждает отложить среднесрочные планы по развитию производства, но стратегическая готовность к восстановлению остается».