Медведев анонсировал появление в России передвижных аптек

В некоторых населенных пунктах России появятся передвижные аптеки, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Это такая тонкая сфера, где нужен обязательно государственный контроль,— сказал Дмитрий Медведев во время приема граждан в режиме видеоконференции (цитата по ТАСС). — Но тем не менее сейчас эта идея, как я понимаю, уже в стадии перехода к реализации, и будут выбраны населенные пункты и регионы, где эти передвижные аптечные киоски ... будут опробованы».

Дмитрий Медведев отметил, что жители некоторых сел не могут купить лекарства, поскольку живут далеко от крупных населенных пунктов. Он назвал проект передвижных аптек хорошей идеей, однако добавил, что решение до сих пор не принято. По словам политика, это связано с вопросом контроля за оборотом лекарств. Однако элементарные лекарства, которые используют люди пенсионного возраста, не требуют специального надзора, добавил он.