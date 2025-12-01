Бастрыкин наградил Машкова почетной грамотой СКР

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил почетную грамоту народному артисту РФ Владимиру Машкову. Как сообщили в пресс-службе ведомства, глава СКР пожелал награждаемому успехов в работе, в частности, «хранить и приумножать традиции, заложенные его легендарным учителем» Олегом Табаковым.

Владимир Машков (слева) и Александр Бастрыкин

Фото: СК РФ Владимир Машков (слева) и Александр Бастрыкин

Фото: СК РФ

Также господин Бастрыкин пожелал, чтобы деятельность возглавляемого господином Машковым Союза театральных деятелей «всегда отвечала современным вызовам».

Награждение состоялось во время встречи артиста с сотрудниками ведомства. В своем выступлении Владимир Машков «говорил о роли искусства в жизни каждого человека, а особенно следователя», отметили в пресс-службе СКР.