В Саратове экс-глава службы промпредприятий АО пойдет под суд за взятку

Фрунзенский районный суд Саратова рассмотрит в отношении бывшего начальника службы промышленных предприятий акционерного общества уголовное дело о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как утверждает следствие, инженер коммерческой организации передал более 300 тыс. руб. взятки фигуранту в период с 2 марта 2020 года по 26 августа 2025 года. Взамен тому предстояло совершить входящие в его служебные полномочия действия и обеспечить общее покровительство при исполнении договоров.

Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов