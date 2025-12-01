Белгородский «БИК-Сити» требует от местного застройщика 11,9 млн рублей

Застройщик ООО «БИК-Сити» обратился в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к строительной компании ООО «Содружество». Размер требований составляет 11,9 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заявление пока не принято к производству, детали спора неизвестны. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile.ru, ООО «БИК-Сити» зарегистрировано в Белгороде в феврале 2023 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 5,1 млн руб. Генеральный директор — Богдан Смарцев. Учредитель — АО «БИК». Ему принадлежит 100% компании. По итогам 2024 года выручка «БИК-Сити» составила 229 млн руб., убытки — 8,1 млн руб. Годом ранее выручка равнялась 155 млн руб., а прибыль — 56 тыс руб.

ООО «Содружество» зарегистрировано в Белгороде в апреле 2018 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 100 тыс руб. Директор и учредитель — Александр Кравцов. Ему принадлежит 100% компании. По итогам 2024 года выручка «Содружества» составила 69 млн руб., прибыль — 168 тыс. руб. Годом ранее выручка равнялась 58 млн руб., а прибыль — 589 тыс руб.

Егор Одегов