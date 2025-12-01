Воронежский застройщик требует от белгородского предприятия 100 млн рублей

Местное ООО «Терум» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с исковым заявлением к белгородскому АО «Комбинат Кмаруда». Размер требований составляет 100,3 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление пока не принято к производству, детали спора неизвестны. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Терум» зарегистрировано в Воронеже в августе 2023 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 100 тыс руб. Директор и учредитель — Сергей Ткачев. Ему принадлежит 100% компании. По итогам 2024 года выручка «Терум» составила 976 млн руб., прибыль — 108 тыс руб. Годом ранее выручка равнялась 52 млн руб., а чистая прибыль — 283 тыс руб. АО «Комбинат Кмаруда» зарегистрировано в Белгороде в октябре 2002 года. Основной вид деятельности — добыча железных руд подземным способом. Уставный капитал — 64 тыс руб. Учредитель — ПАО «Кокс». Ему принадлежит 100% компании. По итогам 2021 года выручка «Комбината Кмаруда» составила 16 млрд руб., прибыль — 6,7 млрд руб. Более актуальная информация на портале отсутствует. С апреля 2021 года общество получило 44 контракта на 169 млн руб. В настоящий момент компания выступает ответчиком в 39 арбитражных делах на 416 млн руб.

