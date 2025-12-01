В Пензе фиктивная жена сняла со счета «мужа»-контрактника 830 тыс., ее ждет суд

Прокуратура Пензенской области направила в суд дело о краже 830 тыс. руб. с банковского счета участника спецоперации (п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Преступление совершили двое жителей Лунинского района с помощью фиктивного брака.

Обвиняемые — ранее судимый 32-летний мужчина и 33-летняя женщина. В июле фигурант уговорил 58-летнего жителя Сердобского района, собиравшегося заключить контракт с МО РФ, вступить в фиктивный брак с сообщницей. За это она получила 70 тыс. руб. Брак зарегистрировали за несколько дней до его пензенца в воинскую часть.

После подписания контракта женщина получила от «супруга» банковскую карту, на которую поступили выплаты. Она передала карту мужчине, который снял со счета средства и тратил их на покупки. Спустя месяц военнослужащий погиб, и общий ущерб составил более 830 тыс. руб.

Обвиняемые признали вину. Дело рассмотрит Лунинский районный суд. Брак был признан фиктивным и расторгнут.

Нина Шевченко