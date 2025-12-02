В Черноземье 3 декабря будет пасмурно и холодно, от -1°C до +4°C

В среду, 3 декабря, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от -1°C до +4°C. Об этом сообщили в Яндекс Погоде.

В Белгороде температура составит от +2°C до +4°C. В течение дня будет холодно и пасмурно. Ветер восточный и юго-восточный, до 6 м/с.

В Воронеже также ожидается холодная погода: температура составит от 0°C до +1°C, а ветер — до 3 м/с. На протяжении всего дня дождя не ожидается, погода будет пасмурной.

В Курске утром температура воздуха составит +2°C, днем поднимется до +3°C, а ночью вернется к +2°C. Утром может быть пасмурно, а к вечеру — ясно. Ветер до 4 м/с.

В Липецке будет холодная погода. Температура утром составит -1°С, днем поднимется до 0°С и вечером задержится на том же уровне. Южный и юго-восточный ветер с порывами до 3 м/с.

В Орле в течение дня будет пасмурно и холодно. Утром температура составит -1°С, днем поднимется до +2°С и ночью задержится на том же уровне. Ветер — до 3 м/с.

В Тамбове ожидается холодная и пасмурная погода. Утром температура составит -1°С, днем поднимется до 0°С, а ночью вернется к показателю -1°С. Ветер с порывами до 2 м/с.