Чрезвычайный режим дал трещину

Находящийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве предприниматель Дмитрий Дзепа выиграл административный спор с нижегородскими властями. Суд частично удовлетворил его иск по старому аварийному дому в центре Нижнего Новгорода. Постановление главы города о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) для последующей реквизиции расселенного коммерсантом дома признали неправомерным, и суд его отменил. Занимающееся реквизицией минимущества намерено обжаловать решение суда.

Эксперты не нашли чрезвычайной ситуации около дома предпринимателя Дмитрия Дзепы (на фото)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд после годового разбирательства частично удовлетворил административный иск предпринимателя Дмитрия Дзепы по изъятию дома №35д на улице Большая Покровская, заявленный к администрации Нижнего Новгорода и минимущества Нижегородской области. Суд по собственной инициативе включил в ответчики и должностных лиц — заместителя губернатора Егора Полякова, министра земельных и имущественных отношений Сергея Баринова и главу города Юрия Шалабаева.

Напомним, Дмитрий Дзепа уже год сидит в следственном изоляторе — его обвинили в мошенничестве при получении и исполнении инвестконтрактов с Нижним Новгородом,начиная с 1997 года. Затем прокуратура по суду истребовала в доход государства коммерческую недвижимость и другое имущество Дмитрия Дзепы на 800 млн руб., предъявив ему антикоррупционный иск за небольшой период муниципальной службы заместителем у мэра Вадима Булавинова в 2002 — 2005 годах.

Отдельный спор между заключенным предпринимателем и властью касался давно расселенного многоквартирного деревянного дома. Дмитрий Дзепа расселил его еще в 2000-х годах под совместный проект с братьями Эвиными из «Эгна-строй» по строительству жилой высотки в квартале Большой Покровской и Грузинской улиц. Проект не состоялся. Долгое время старый заколоченный дом простаивал, в нем случился пожар.

Тем временем областные власти решили создать на Грузинской улице так называемый «еврейский квартал» — провести реновацию заповедной территории рядом с нижегородской синагогой.

При этом Дмитрий Дзепа незадолго до своего ареста заявил о проекте строительства мини-гостиницы на месте расселенного дома. Власти не согласовали ему этот проект, а минимущества, не договорившись с коммерсантом о выкупе земельного участка со старым домом, начало процедуру его реквизиции по режиму ЧС. В таких случаях мэр Нижнего Новгорода объявляет чрезвычайную ситуацию в границах объекта недвижимости, который своим аварийным состоянием угрожает жизни и здоровью горожан.

Основанием для введения режима ЧС стало экспертное заключение по состоянию дома, сделанное для минимущества специалистами ООО ПК «Интеграл» из Магнитогорска. Как писал «Ъ-Приволжье», эта организация, заключив госконтракт за 212 тыс. руб., обследовала не только старый дом на Большой Покровской, но еще шесть старых объектов в центре города. Однако цена, скорость обследования и нарушения требований об экспертизе вызвали у истца много вопросов при допросе экспертов «Интеграла».

В результате судья Виктория Урусова-Черняева назначила судебную экспертизу по спорному объекту недвижимости. Судебные эксперты подтвердили: давно расселенный и огороженный забором дом не может представлять угрозу для нижегородцев. Поэтому режим чрезвычайной ситуации был судом отменен как неправомерный. Требование Дмитрия Дзепы отменить и процедуру реквизиции суд оставил без рассмотрения. Однако, поскольку основанием для изъятия имущества является именно режим ЧС, с его отменой реквизиция может оказаться невозможной.

«Органы власти при введении режима ЧС опирались лишь на аварийность дома. Но он стал аварийным не вчера, еще в 2001 году городская администрация давала задание на разработку проекта планировки со сносом этого дома, как аварийного.

Одна лишь аварийность, о которой власти знали еще четверть века назад, не может доказывать наличие угрозы и опасности, если дом не эксплуатируется и в нем никто не проживает. У нас таких домов по городу множество», — отметила представитель истца Ольга Краснова.

В минимущества Нижегородской области сообщили, что ждут полный текст судебного решения для ознакомления, но в дальнейшем намерены обжаловать его в апелляционной инстанции. Напомним, ранее режим ЧС в отношении своей недвижимости отменила предприниматель Галина Ручковская. Его также пытаются оспорить и частные собственники дома №4 на улице Большая Покровская — историческую усадьбу с рестораном на первом этаже власти пытаются изъять под реставрацию, но будущее назначение этого объекта не называют.

Роман Кряжев