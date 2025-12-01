Верховный суд окончательно отклонил иск о национализации санаториев Кавминвод

Верховный суд России отказался пересматривать дело о передаче государству 34 санаторно-курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод, окончательно закрыв многолетний спор в пользу частных собственников. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на представителя ответчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Судебная тяжба началась в августе 2022 года, когда Гагаринский суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры о национализации десятков здравниц, ранее принадлежавших профсоюзам. Тогда в пользу государства планировалось изъять 1,8 тыс. объектов недвижимости. К процессу привлекли 96 ответчиков и более 200 третьих лиц.

Однако в июне 2023 года Мосгорсуд отменил первоначальное постановление, сославшись на нарушения процессуальных норм. Год спустя Второй кассационный суд общей юрисдикции поддержал это решение.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров назвал итог разбирательства важным для региона. «Верховный суд РФ поставил точку в важном для нашего региона деле. Право собственности частных инвесторов на здравницы подтверждено», — написал он в telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что курорты продолжат работать в обычном режиме, сохранив рабочие места и программы реабилитации для участников военной операции на Украине. Краевой бюджет будет по-прежнему получать налоговые поступления от деятельности санаториев.

Валентина Любашенко