Подсудимых не дождались из-за границы

В столичном суде началось рассмотрение уголовного дела о хищении у ПАО «Банк "Финансовая корпорация Открытие"» около 35 млрд руб. Обвиняемые — бывшие акционеры этого кредитного учреждения Борис Минц и его сыновья, Александр и Дмитрий, а также председатель правления Евгений Данкевич. Процесс проходит в заочном режиме, так как все фигуранты находятся за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Минц

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Борис Минц

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Замоскворецкий райсуд столицы 1 декабря приступил к рассмотрению уголовного дела находящихся в международном розыске Евгения Данкевича, а также Бориса, Александра и Дмитрия Минцев, которые в зависимости от роли и степени участия в преступлениях обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2018 года Главным следственным управлением СКР. Годом позже Басманный райсуд Москвы заочно арестовал фигурантов. Господа Минцы на тот момент находились в Великобритании, а господин Данкевич — в Израиле.

В начале судебного заседания адвокат Дмитрия Минца Мария Юндина заявила ходатайство о передаче дела в Генпрокуратуру для решения вопроса о его дальнейшем направлении в компетентные органы иностранного государства. Она аргументировала это тем, что все фигуранты в данный момент находятся за границей. Рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимых, по мнению защитника, лишает их возможности отстаивать свою невиновность и таким образом нарушает их процессуальные права. Адвокаты остальных подсудимых ее поддержали.

Гособвинитель в ответ заявил, что ничего не мешает подсудимым явится в Россию для участия в судебном процессе, к чему он их и призвал. В итоге судья Александр Белик оставил ходатайство адвоката Юндиной без удовлетворения.

Далее прокурор огласил обвинение. Согласно версии следствия, летом 2017 года между господами Данкевичем и Минцами была заключена заведомо невыгодная для банка «Открытие» сделка, в ее результате финансовым учреждением по завышенной стоимости были приобретены облигации ООО О1 Group на 35 млрд руб., бенефициаром которого, по материалам дела, является Борис Минц.

Следствие пришло к выводу, что Евгений Данкевич, не считаясь с повышенными рисками и зная, что облигации стоят реально не более 50% от номинала, тем не менее дал указание своим сотрудникам приобрести их через брокера ООО «Атон». Впоследствии, по данным обвинения, почти все вырученные за ценные бумаги средства были перечислены на счета ООО О1 Group в банке «Открытие» и сразу же предоставлены в заем компании О1 Group Limited, которая за счет них погасила свой долг перед «Открытием».

Что касается второго эпизода дела, то в этом случае речь идет о том, что в мае 2017 года Евгений Данкевич, вступив в сговор с Борисом и Александром Минцами, выдал от имени «ФК Открытие» фиктивную банковскую гарантию. Она обеспечивала обязательства подконтрольной банку компании «Тудей Инвестментс Лтд» перед группой О1 на сумму 7 млрд руб. При этом группа О1, получив ранее от банка «ФК Открытие» денежные средства на ту же сумму за купленные банком облигации в рамках фиктивной, как утверждает следствие, сделки с «Тудей Инвестментс Лтд», возвратила их на подконтрольные «ФК Открытие» организации. После неисполнения обязательств перед О1 со стороны «Тудей Инвестментс Лтд» компания группы направила в банк требование на 7 млрд руб., но ей было отказано: банковской гарантии не оказалось в системе учета.

Адвокат Бориса Минца Дмитрий Кравченко указал, что обвинение в хищении 35 млрд руб. и покушении на хищение еще 7 млрд руб. после подачи банком заявления о санации (ЦБ объявил о санации «Открытия» в августе 2017 года) заведомо невозможно, поскольку денежные средства явно не могли быть свободно изъяты в таком объеме из несостоятельного банка. Оба эпизода, как они описаны обвинением, содержат указания на возврат всех денег в банк, отметил адвокат.

Якобы «присвоение», по мнению защитника, явно было не чем иным, как рефинансированием обязательств одной и той же группы О1: вместо старых кредитов появились обязательства по облигациям той же группы.

В части же банковской гарантии защитник указал, что, исходя из текста обвинения, группа О1 приобрела лишь обязательства перед банком и фактически в результате совокупности сделок понесла убытки. Так, в обоих случаях фактически отсутствует ущерб, и речь может идти исключительно о корректировке бухгалтерского учета банка «ФК Открытие», в чем господа Минцы явно не могли иметь интереса.

Также, по мнению защиты, обвинением не были сформулированы конкретные действия обвиняемых и субъективная сторона преступления. Поэтому, заявил господин Кравченко, обвинение является неясным и неконкретным, а рассмотрение дела на основании этого обвинения нарушает право на защиту.

Ефим Брянцев