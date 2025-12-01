«Нам дороги все виды»

О том, зачем Ярославлю новый футбольный стадион, почему «Шинник» не должен выходить в Премьер-Лигу раньше времени, как в Данилове рождается шахматная столица, и почему ставка делается не только на профессиональные клубы, но и на массовый спорт, в интервью «Ъ-Ярославль» за партией в шахматы рассказал губернатор Михаил Евраев.

— Михаил Яковлевич, сегодня мы с вами встречаемся в необычном формате — за игрой в шахматы. И нашу встречу предлагаю посвятить вопросам спорта и его развитию в регионе. Я знаю, что вы большой любитель шахмат. В вашем графике удается поиграть для себя?

— Да нет, вообще практически раз в год, если на отдыхе. А так, честно говоря, очень редко, когда я играю в шахматы. Но спортом занимаюсь всю жизнь. Люблю горные лыжи и занятия в зале. Если бы еще и в спортзал не ходил, так было бы совсем грустно, конечно.

Что касается шахмат, мы приняли важное решение ввести обязательные занятия шахматами в школе, провели большую работу по подготовке учителей. Огромное количество ребят с удовольствием посещают эти уроки. Потому что крайне важно с первых классов работать над логическим мышлением и развивать аналитические способности. Это пригодится всем в жизни, вне зависимости от профессии. Именно поэтому мы приняли такое решение.

— Шахматная история в Данилове — это больше спортивный или туристический проект?

— Мы стараемся, чтобы каждый муниципальный округ обладал своей индивидуальностью. Герб Данилова — разделенный напополам щит, одна из частей которого — шахматная доска. И, раз город имеет такой герб, это надо развивать. Мы начали проводить здесь шахматные турниры и фестивали, и теперь все соревнования общерегионального характера мы переносим именно в Данилов, который будем называть шахматной столицей.

И это, конечно, еще и туристическая привлекательность. Малые архитектурные формы и общественные пространства мы делаем в шахматном стиле. Около стелы на трассе М-8, там огромный поток автомобилей, белые и черные фигуры, огромные, с подсветкой. Город удачно расположен, и нам важно, чтобы он развивался именно как туристический центр.

— Это должно привести к строительству новых гостиниц и инфраструктуры?

— Конечно, строительство гостиниц частными инвесторами. А инвесторы когда приходят? Когда видят, что есть интерес к городу. Этот интерес нужно поднять на соответствующую высоту. Поэтому все там будет пронизано шахматами, и постепенно он и станет шахматной столицей.

— Есть ли уже первые инвесторы?

— Да, в городе появляются первые точки кафе и ресторанов, которых раньше не было. Там не было вообще туристической составляющей. Но наступит один прекрасный момент, когда инвесторов будет очень много. Я в этом не сомневаюсь нисколько.

Уйду немного от темы спорта, раз уж заговорили о туризме. У нас в области в 2024 году было 12,5 млн туристов. Это огромное количество. По этому году будет еще больше — 14-15, скоро подведем итоги. Но наша задача — 25-30 млн. И я уверен, что так и будет, потому что мы много вкладываем в развитие туризма в регионе.

— А мы сможем столько гостей принять?

— Понятно, что надо строить отели и развивать инфраструктуру. И, надо сказать, отели строятся в большом количестве — совокупный объем инвестиций в этой сфере около 50 млрд руб. Это частные инвесторы, частные инвестиции, потому что бизнес видит, что здесь спрос превышает предложение. А когда инвесторы видят, что туристов действительно огромное количество, причем не только летом, а круглый год, они понимают, что сюда можно вкладывать деньги.

— Давайте вернемся к спорту и поговорим про «Шинник». И про команду, и про стадион. Многих волнует вопрос строительства новой арены. Каковы ее перспективы?

— Все тайны не открою, сразу скажу. Потому что еще надо некоторые решения получить в финальном варианте. Поэтому скажу так, аккуратно: задача — новый стадион в Ярославле. И мы хотели бы, конечно, чтобы он появился на месте старого стадиона. Либо глубокая реконструкция, либо полностью новый стадион.

И поднять на такой уровень команду, чтобы в результате она вышла в Премьер-Лигу. А стадион — это огромные деньги, очень большие. В такое тяжелое экономическое время, как сейчас, это, конечно, мегапроект, но мы работаем над тем, чтобы его реализовать.

— Вы говорили, что «Шинник» может выйти в РПЛ к 2030 году. Почему такие сроки?

— Нельзя выходить раньше, потому что стадиона нет. Это все понимают, в том числе и спонсоры. Сейчас работаем над поддержкой команды, чтобы ребята это чувствовали. Сделали хорошую дорогу на спортивную базу, купили новый современный автобус.

У нас развивается футбольная инфраструктура в принципе. Построили поля в Гаврилов-Яме, на Красном Перекопе, благодаря Российскому Футбольному Союзу, сейчас переходим ко второму этапу строительства административно-технических помещений. Это серьезные деньги, до 500 млн руб.

— Какова предполагаемая вместимость нового стадиона для «Шинника»?

— Это точно не будет 24 тыс. Она будет меньше, потому что такой стадион диких денег сейчас стоит. Это абсолютно нереально. Но он и не нужен такой.

Прим. «Ъ-Ярославль»: Вместимость стадиона «Шинник» — 22 990 зрителей. В 2022 году была присвоена вторая категория по стандарту РФС, которая позволяет участвовать во всех соревнования под эгидой РФС за исключением Российской Премьер-Лиги. Арены второй категории должны вмещать минимум 3 тысячи зрителей, первой — не менее 10 тысяч.

Требование УЕФА к стадионам четвертой, высшей категории — вместимость минимум восемь тысяч человек. Я не говорю, что мы будем ориентироваться на эти восемь тысяч. Но мы будем ориентироваться на то количество потенциальных болельщиков, которые смогут чашу стадиона заполнить в будущем. Сейчас это около трех тысяч человек за матч. Но сейчас и некорректно сравнивать. Хотим, чтобы их было намного, намного больше. Минимум раз в пять.

Была возможность в свое время получить великолепный стадион, когда проходил Чемпионат Мира по футболу в нашей стране. Не знаю всех деталей, но в результате стадион «уехал» в Саранск. И для них сейчас это огромная нагрузка, потому что этот стадион надо содержать. Но это уже история, исторический факт. И теперь нужно исходить из того, что мы можем сделать, чтобы Ярославль имел нормальный футбольный стадион. Пусть он будет компактный, пусть он будет небольшой, но он будет современный. Вот это важно. Он должен соответствовать всем требованиям, чтобы мы могли играть в любых лигах: и в первой, и в Премьер-Лиге. И в будущем, если покажем себя, то и в европейских турнирах. Мы же живем не сегодняшним днем, а смотрим в будущее.

— Про будущее. Новый волейбольный центр в Ярославле. Здесь тоже речь идет о проведении международных турниров?

— Конечно. Это один из самых, если не самый современный волейбольный центр в России. Он разделен на два этапа — госзаказ и частный инвестор. Первый этап, по госзаказу, построен и уже работает. В него входят бассейн, тренировочные залы, спортивные арены для игр на песке. К слову, таких сооружений для игр на песке очень мало у нас в стране. Мы ожидаем ввод второго этапа, который предполагается летом 2026-го года. И все вместе это будет прекрасный современный волейбольный комплекс, в котором будет проходить большое количество российских и международных соревнований.

— И станет домашней ареной для «Ярославича»?

— Конечно. Сейчас команда играет на тренировочной арене и собирает полный зал.

— Команда вышла в Суперлигу, но пока находится в зоне вылета…

— Будем рассчитывать, что не вылетит. Это первое. А, второе, если и вылетит, то вернется обратно. Конечно, гордость ярославского спорта — это хоккей. Но у нас еще есть и волейбол, и футбол, и бокс, и борьба, и плавание, и другие виды спорта, всех не перечислить. Отдельной строкой стоит фристайл и наши чемпионы братья Буровы. Кубок чемпионов, который проходит в Подолино — это самый высокий уровень. В феврале текущего года собрал пять тысяч человек, это был настоящий спортивный праздник, который включал и ярмарку, и выступления артистов. Это целый мир.

Так же и биатлон, и лыжный марафон в Демино. Это же тоже визитная карточка Ярославской области. И в этом году поставим там самый большой экран на 25 метров, который стоит на биатлонных трассах в России. Мы там и оптоволокно прокладываем, чтобы легче было снимать соревнования и показывать их по телевидению. Мы купили нашему телевидению современную передвижную телевизионную станцию для того, чтобы можно было все крупные мероприятия показывать в прямом эфире, в том числе и на цифровом экране, который установили на площади Труда. И здесь собираются наши жители и туристы, смотрят. Это потрясающее зрелище.

Мы стараемся поддерживать все виды спорта, нам они все одинаково дороги. Мы хотим, чтобы наши спортсмены эту поддержку чувствовали, побеждали, и все знали, что Ярославская область — спортивная.

— Однако на этом фоне есть команда, которая прекратила существование — баскетбольный «Буревестник». Не планируется ли ее возрождение?

— Сейчас не планируется. Потому что для этого должны быть люди, которые горят этим. Мы поддерживаем тех, кто уже есть и кто работает. У нас есть инициативные группы в разных видах спорта, они развиваются, они идут вперед, мы начинаем их поддерживать. Так именно это работает. Будем рады, если такие активисты появятся и в баскетболе.

— Как часто на «Локомотив» ходите?

— На каждую игру ходить, конечно, не могу. Просто физически возможностей нет. Но стараюсь одну из двух-трех домашних игр посетить.

— В прессе появилось много критики в адрес команды и главного тренера из-за участившихся поражений. Заговорили про увольнение. Как вы к этому относитесь?

— Лучше спросить у самого клуба, решение принимают они. Не хочу гадать на кофейной гуще, но думаю, если бы такое решение приняли, они бы об этом сказали. Спорт — это всегда и взлеты, и падения. Невозможно все время выигрывать. Если бы все было так просто, это бы называлось как-то по-другому. Ничего не поделаешь, это спорт.

— Как развивается движение ГТО в регионе? Сколько людей защитили нормативы?

— Нормативы защитили более девяти тысяч человек. Стараемся, чтобы массовый спорт получил активное развитие. Например, мы планируем полностью использовать стадионы при школах, чтобы жители могли заниматься в то время, когда нет уроков.

Мы популяризируем спорт, и люди хотят заниматься спортом, ведь это же их здоровье. Поэтому мы и строим столько спортивных объектов, что любой регион может позавидовать. Построили бассейны в Переславле-Залесском и Ярославле, строим ФОКи в Любиме и Данилове, строим огромный ФОК с бассейном в Новом Некоузе. Строим ледовые арены в Тутаеве, Рыбинске и Ростове Великом, плюс запланировали еще один лед в Ярославле.

У нас таких спортивных объектов большое количество. И появляются они не только потому, что мы их строим за бюджетные средства, но и потому, что их строит частный инвестор, который также уделяет внимание спорту. Вот это тоже важно.

Справка: партия в шахматы длилась ровно 55 минут 08 секунд и по обоюдному согласию игроков закончилась вничью.

Играл и беседовал Алексей Доскин