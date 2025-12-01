В России расширили список подлежащих маркировке протезов

Правительство России расширило перечень подлежащих маркировке протезов и других технических средств реабилитации. Документ вступит в силу с 1 февраля 2026 года. Мера защитит потребителей от некачественной продукции и повысит прозрачность оборота социально значимых товаров, считают в Минпромторге.

«Люди с ограниченными возможностями получают дополнительные гарантии качества и безопасности средств реабилитации, государство повышает эффективность социальной поддержки и борьбы с нелегальным оборотом, а добросовестный бизнес получает прозрачные условия работы»,— следует из пресс-релиза ведомства.

Маркировка становится обязательной для изделий, закупки которых раньше не отслеживались. Речь идет в том числе о средствах для пациентов с нарушениями функций выделения. Это упростит бизнес-процессы для импортеров и поставщиков, считают в Минпромторге. Раньше им приходилось вести раздельный учет для маркированных и немаркированных позиций в ассортименте.

Организации, осуществляющие протезирование инвалидов, будут обязаны передавать в систему маркировки данные об обороте товаров. Цепочка будет отслеживаться до момента выдачи изделия получателю. Власти смогут установить, какому пациенту был установлен, например, тот или иной протез.