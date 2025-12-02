Правительство против излишеств

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 1 декабря дала отрицательные отзывы на законопроекты о механизме исключения депутата Госдумы из фракции и об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в предвыборной агитации. Ранее на соответствующие пробелы в законодательстве указывали юристы и парламентарии, а о необходимости регулировать ИИ-агитацию не раз говорила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов

Законопроект, дающий думской фракции право исключать депутата из своего состава, 19 августа внес председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. 25 июня он был исключен из ЛДПР и ее фракции «за нарушение партийной дисциплины». Оба решения политик оспаривал в суде, однако иск об исключении из фракции Тверской суд Москвы отказался принимать к рассмотрению, усмотрев в нем нарушение конституционного принципа разделения властей, а иск об исключении из партии депутат сам отозвал в октябре.

Господин Нилов предложил дополнить закон «О статусе депутата Госдумы» нормой, согласно которой фракция сможет принимать решение об исключении депутата «в порядке, который устанавливается регламентом Госдумы». В пояснительной записке говорится, что по действующему закону депутат, избранный в Думу по партсписку, не вправе выйти из своей фракции, при этом на практике «имеются случаи» исключения из фракции, хотя порядок принятия такого решения законом не установлен.

Правкомиссия, однако, посчитала иначе, отметив в своем отзыве, что «права, обязанности и ответственность депутата, а также основные правовые гарантии осуществления им своих полномочий урегулированы Конституцией РФ и федеральным законом».

Кроме того, в Белом доме указали, что в проекте не определены конкретные обязанности, невыполнение которых может стать основанием для исключения депутата из фракции, а также не прописан механизм обжалования такого решения.

Между тем ранее руководитель юридической службы ЦК КПРФ Георгий Камнев и первый зампред фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев в беседе с “Ъ” признавали, что вопрос об исключении из фракции нуждается в законодательном урегулировании. Об «очевидном пробеле в действующем законодательстве» говорил и представляющий интересы Ярослава Нилова в суде электоральный юрист Гарегин Митин.

Другую инициативу, забракованную комиссией, внесли в Думу 14 августа тот же Ярослав Нилов, а также депутаты Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), Андрей Свинцов (ЛДПР) и Александр Ющенко (КПРФ). Они предложили закрепить в законе о выборах в Госдуму норму, согласно которой проводить предвыборную агитацию можно «в том числе с использованием ИИ». Сами агитматериалы тоже могут быть подготовлены с помощью ИИ, но особенности их изготовления вправе установить Центризбирком. Всю печатную и аудиовизуальную продукцию, сделанную с привлечением ИИ, нужно будет маркировать.

«Применение ИИ способно существенно снизить затраты на производство агитационных материалов и оптимизировать процесс их создания. Вместе с тем в целях недопущения злоупотребления при использовании цифровых технологий необходима регламентация такой деятельности»,— говорится в пояснительной записке. О необходимости подобного регулирования не раз говорила и глава ЦИКа Элла Памфилова, предупреждавшая, что в противном случае эта технология может использоваться в «деструктивных целях» и, в частности, для создания дипфейков.

Тем не менее в Белом доме и этот проект не поддержали. В проекте отзыва комиссия сослалась на определение Конституционного суда от 27 июня 2017 года, в котором сказано, что регулирование предвыборной агитации «направлено прежде всего на то, чтобы не допустить возможности формирования у избирателей искаженного представления о кандидате, а также на обеспечение равенства прав кандидатов и защиту прав и интересов граждан, не являющихся кандидатами».

Кроме того, проект, по мнению комиссии, противоречит закону об основных гарантиях избирательных прав, запрещающему использование в агитационных материалах изображений физических лиц (за исключением образа самого кандидата).

А депутатские поправки допускают возможность использования в агитации сгенерированных ИИ изображений, которые похожи на «реально существующих физических лиц», подчеркивается в отзыве.

Напомним, что ранее за право использовать в агитации сгенерированные ИИ образы людей судилась КПРФ, но Второй апелляционный суд решил, что это противоречит закону (см. “Ъ” от 29 октября). Тем не менее в Госдуме уверены, что нормы, регулирующие эти вопросы, рано или поздно появятся в выборном законодательстве (см. материал).

Ксения Веретенникова