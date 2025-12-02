Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жить стало богаче, но не веселее

Рост доходов населения не снимает структурных проблем рынка труда

Результаты актуального панельного обследования домохозяйств, опубликованные Банком России, показывают резкое улучшение отдельных показателей: в 2022–2024 годах реальные доходы выросли у большинства семей, а доходная мобильность впервые за несколько лет сместилась вверх. Однако недавнее исследование Института экономики РАН, основанное на данных Росстата и многолетних опросах предприятий того же Банка России, фиксирует, что удельная нагрузка на работников растет параллельно с доходами, качество занятости меняется медленно и дефицит рабочей силы в РФ остается структурным, то есть не может быть «закрыт» деньгами.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Каждые два года ЦБ опрашивает одну и ту же выборку семей, что позволяет отслеживать не только уровень их доходов, но и динамику позиций домохозяйств внутри этой выборки. Данные свежего панельного обследования домохозяйств Банка России за 2018–2024 годы зафиксировали самый заметный разворот такой доходной мобильности за весь период наблюдений.

Главная новость — изменения в периоде 2022–2024 годов. По данным ЦБ, за два года реальные доходы на человека выросли у 65% домохозяйств, при этом около 20% сообщили о росте более чем на 50%.

Наибольший прирост пришелся на нижние децильные группы: в 2020–2022 годах их вероятность «просесть» в доходах превышала вероятность подняться, то теперь зафиксировано увеличение доли движений «плюс один дециль» практически по всей нижней половине распределения — с сокращением переходов вниз. Есть и переходы на две группы вверх — динамика, которой в предыдущем периоде практически не было.

50–60% прироста реального дохода на человека были обеспечены ростом трудовых доходов, еще около 25% дало увеличение трансфертов. В структуре домохозяйств уменьшается число неработающих трудоспособного возраста и снижается среднее число детей (что дополнительно повышает доход на человека). Масштаб «призыва на работу» виден: в 2024 году 9,2% всех занятых — это люди, которые не работали в 2022 году, в основном женщины и молодежь, пришедшие в массовые сектора — торговлю, образование и здравоохранение.

Реальная заработная плата за два года выросла почти у всех категорий: на 24–25% — у неквалифицированных работников и сотрудников торговли, на 21% — у квалифицированных рабочих.

Снижение реальной зарплаты отмечено только в АПК среди квалифицированных работников. В итоге домохозяйства одновременно увеличивают потребление и наращивают сбережения; медианная долговая нагрузка остается стабильной.

Однако еще одно свежее исследование — Института экономики РАН, «Благополучие работников в трудодефицитной экономике» (работа Ирины и Эдуарда Соболева) — на основе данных Росстата и «Мониторинга предприятий» ЦБ показывает, что прирост доходов происходит в условиях, которые ограничивают рост благополучия. По данным авторов, дефицит рабочей силы за последние годы стал структурным, доля предприятий, испытывающих нехватку работников, выросла с 6% в 2019 году до 37% в 2024-м. Численность потенциальной рабочей силы — людей, которые хотели бы работать, но не ищут работу,— сократилась более чем вдвое — с 1,6 млн до 772 тыс. человек, то есть спрос на труд устойчиво превышает предложение и не может быть компенсирован простым вовлечением новых работников.

В этих условиях рост трудовых доходов, который фиксирует ЦБ,— это реакция работодателей на кадровый дефицит, а не следствие роста производительности.

Также исследование показывает, что занятость «белеет»: доля работников с письменными трудовыми договорами достигла 96,2% в 2024 году (максимум за весь срок наблюдений),— но об улучшении качества рабочих мест это не говорит: растет занятость в массовых сегментах, увеличивается доля работников, занятых не по специальности, требования к квалификации снижаются, а сама она перестает быть защитой от стагнации доходов.

Еще одно важное обстоятельство — рост рабочей нагрузки. По данным Росстата, средняя фактическая продолжительность рабочей недели в 2023–2024 годах составила 38,2 часа; это также максимум за весь период наблюдений. В ИЭ РАН считают, что увеличение рабочего времени — прямое следствие кадрового дефицита: выпуск поддерживается не расширением найма или повышением эффективности, а интенсификацией труда уже занятых работников.

В результате, несмотря на рост доходов, финансовая устойчивость домохозяйств остается слабой. ИЭ РАН фиксирует, что более трети семей не способны покрыть внезапные и даже базовые расходы.

Коэффициент Джини по зарплате снизился с 0,456 в 2005 году до 0,404 в 2023-м, но разрыв между заработками верхних и нижних 10% работников по-прежнему составляет 3,67 раза. Доля труда в ВВП оценивается в 44–45%, тогда как в странах ОЭСР — около 55%, а в скандинавских экономиках — 57–60%. Это означает, что даже при росте заработков работники получают меньшую долю создаваемой стоимости, чем в развитых экономиках.

Артем Чугунов, Олег Сапожков

Новости компаний Все