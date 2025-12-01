В Астрахани в ДТП пострадали две девочки, прокуратура взяла на контроль проверку
Прокуратура поставила на контроль ход проверки по факту ДТП в Трусовском районе Астрахани с участием двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
ДТП произошло около 07:15 сегодня, 1 декабря, на ул. Шоссейная. Там водитель автомобиля «Омода» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Тойоту».
В дорожной аварии получили травмы водитель «Тойоты» и две ее несовершеннолетних пассажирки 2008 года рождения. Их увезли в медучреждение.