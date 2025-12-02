Добро бывшего силовика — вне подозрений

В Санкт-Петербурге суд отказал прокуратуре в иске о взыскании в пользу государства имущества экс-полицейского Александра Кожемякина и его семьи. Ранее ведомство усомнилось в происхождении нескольких участков и объектов недвижимости, полученных близкими офицера в дар от него, а также в законности приобретения ответчиком золотых и серебряных слитков. Однако суд не усмотрел неладного в финансовых возможностях бывшего силовика.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Уральский транспортный прокурор, уточнив исковые требования, обратился в Колпинский районный суд с иском к семье Кожемякиных — Александру, Елене и Нине, в котором просил обратить в доход РФ в лице Росимущества несколько земельных участков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: три в Вырице (Гатчинский район), по одному в Пушкине (Петербург), Гостилицах (Ломоносовский район) и Федоровском (Тосненский район), а также еще один — в Грузинском сельском поселении Новгородской области.

В прошлые годы господин Кожемякин сотрудником Управления на транспорте МВД России по УрФО. До этого был старшим оперуполномоченным отдела по борьбе с экономическими преступлениями в криминальной милиции Пушкинского района Петербурга, а затем возглавил данный отдел.

Так, сказано в заявлении в прокуратуры, большая часть имущества к настоящему моменту уже продана: нежилое помещение в Гостилицах было реализовано в 2016 году за 22,5 млн рублей при изначальной стоимости на 2013 год в 367 тыс. рублей, а земля в Новгородчине разделена на 129 участков и реализована в сентябре 2021 года за 26,6 млн рублей При этом некоторые объекты недвижимости ранее были получены близкими ответчика и передавались по договору дарения, что, по мнению прокуратуры, «свидетельствует о противоправности» безвозмездной сделки.

Надзор также выявил, что по договору о брокерских услугах в августе 2016 года ответчиком было внесено в ПАО «Банк "Абсолют"» 5,5 млн рублей, хотя, по сведениям налоговой, за предшествующие этому три года доход полицейского составил только 2,9 млн рублей.

В квартире его сестры (Елены) было изъято 1250 инвестиционных монет «Георгий Победоносец», 500 — «Леопард», 20 слитков золота по 5 граммов и 35 серебряных слитков различного веса.

Дело начало слушаться в октябре прошлого года. В итоге 6 ноября текущего года Колпинский райсуд пришел к выводу, что истец так и не представил доказательства того, что приобретение имущества семьей осуществлялось за счет средств Александра Кожемякина, которые бы превышали его официальный доход.

Кроме того, суд посчитал доводы истца о привлечении офицера полиции к уголовной ответственности по статье мошенничество (ст. 159 УК РФ), что якобы свидетельствует о получении им неофициального дохода, подлежат отклонению, поскольку преследование было прекращено в связи с отсутствием состава преступления и разъяснение прав по реабилитации.

«Доказательств, опровергающих возникновения денежных средств, истцовой стороной не представлено. Таким образом, оснований для вывода о том, что денежные средства для приобретения имущества, превышающие его доход, предоставлялись Кожемякиным А. С., не имеется… Приобретение Кожемякиным А. С. слитков, подтверждено чеками ПАО "Сбербанк России" от 2014 года и от 2021 года, актами приема-передачи драгоценных металлов… доводы истца об отсутствии у семьи Кожемякиных финансовой возможности на приобретение спорного имущества в период с 2007 года основаны лишь на изучении сведений из ФНС России, которые не коррелируются со сведениями из ФСС России, сведениями от работодателей Кожемякина А. С., а также Кожемякина С. А. (отца, оставившего наследство.— «Ъ Северо-Запад»)»,— говорится в решении суда.

Таким образом, постановил суд, требования Уральского транспортного прокурора, действующего в интересах Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ, МТУ Росимущества в Санкт-Петербурге, к Александру, Екатерине и Кожемякиным об обращении в казну государства недвижимости и взыскании денежных средств нужно оставить без удовлетворения.

Андрей Кучеров