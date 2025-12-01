Почти 30 тонн чеснока не попало в Петербург из-за мухи-горбатки
Партию чеснока весом 27 тонн из Китая не пустили в Санкт-Петербург из-за живого имаго насекомого. Это была муха-горбатка, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Груз прибыл в морской порт Северной столицы. При карантинном фитосанитарном контроле сотрудник ведомства обнаружил в чесноке имаго насекомого, по морфологическим признакам схожего с опасным карантинным объектом.
В Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» в ходе исследования определили, что партия заражена многоядной мухой-горбаткой. По решению собственника чеснок уничтожат, ввоз продукции в Россию запрещен.