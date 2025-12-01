Петербургские депутаты могут ввести ответственность за кормление голубей

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга появится рабочая группа по созданию комплексного подхода к защите памятников от жизнедеятельности птиц. Одной из причин проблемы видят местных жителей, которые любят покормить животных.

Этот вопрос обсудили в ходе заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды. Депутаты намерены ограничить подкормку синантропных видов птиц. Речь идет о пернатых, которые адаптировались к жизни в непосредственной близости к человеку и его жилищам. Это голуби, воробьи, синицы, чайки и другие.

С жалобой на проблему к парламентариям обратилось музейное сообщество Петербурга. Птиц кормят возле памятников, в результате чего скульптуры подвергаются воздействию экскрементов, которые разъедают материал.

«Жители многоквартирных домов прямо из окон кормят птиц, собирая большое количество голубей и думая, что совершают благое дело. В реальности эта деятельность имеет ряд негативных последствий. Действующим законодательством данный вопрос никак не регулируется»,— подчеркнул глава постоянной комиссии Александр Ходосок.

Члены комиссии решили организовать рабочую группу по созданию комплексного подхода к решению проблемы.

Татьяна Титаева