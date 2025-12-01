Маршрут №141 из Самары в Южный город переведут на регулируемый тариф

Маршрут автобуса №141, курсирующий от центрального автовокзала Самары в микрорайон Южный город, переведут на регулируемый тариф. Об этом сообщили на оперативном совещании правительства региона под руководством губернатора Вячеслава Федорищева.

В Самарской области собираются полностью обновить систему межмуниципальных маршрутов. Новую схему и модель движения обещают представить до конца года.

Отмечается, что на маршруте №141 сократят интервалы между рейсами.

Андрей Сазонов