Цемент и удобрения выросли в ноябре при общем падении погрузки ПривЖД на 16%

В ноябре 2025 года объем погрузки на Приволжской железной дороге составил 2,3 млн тонн, что на 16,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Тем не менее, грузооборот продемонстрировал положительную динамику: тарифный грузооборот достиг 7,4 млрд тонно-километров, показав рост на 3,4%. С учетом порожнего пробега общий грузооборот составил 9,7 млрд тонно-километров, увеличившись на 5,2%.

За 11 месяцев этого года общий объем погрузки снизился до 26,8 млн тонн, это на 17,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основные категории грузов и их показатели: нефть и нефтепродукты составили 10,5 млн тонн, что на 23% меньше; химикаты и сода — 2,9 млн тонн, снижение на 15,6%; цемент — 2 млн тонн, незначительный рост на 0,3%; промышленное сырье и формовочные материалы упали до 1,7 млн тонн, снижение на 10,7%; черные металлы — 1,1 млн тонн, снижение на 21,3%; строительные грузы — 467,7 тыс. тонн, снижение на 16,7%. Химические и минеральные удобрения продемонстрировали рост на 11,8%, достигнув 3,5 млн тонн.

Тарифный грузооборот за январь-ноябрь 2025 года достиг 76,9 млрд тонно-километров, увеличившись на 2,8%. Общий грузооборот с учетом порожних вагонов составил 100,4 млрд тонно-километров, что на 3,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ноябре текущего года по сети ОАО «РЖД» было отправлено 94,2 млн тонн грузов. Это на 1,5% меньше, чем в ноябре прошлого года. За 11 месяцев 2024 года общий объем погрузки составил 1 млрд 21,3 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Нина Шевченко