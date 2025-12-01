Хищение перевели на алеутский

Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии каждого бывших руководителей Фонда сохранения и изучения родных языков народов России Владимира Соболева и Дмитрия Федорова. Оба признаны виновными в хищении 44 млн руб. при издании учебников для начальных классов по долганскому, вепсскому, алеутскому и другим малораспространенным языкам. Впрочем, почти весь срок осужденные уже отбыли и скоро выйдут на свободу.

В Замоскворецком суде столицы 1 декабря завершился процесс по делу бывших главы Фонда сохранения и изучения родных языков народов России (находится в стадии ликвидации) Владимира Соболева и его заместителя Дмитрия Федорова, которым инкриминировалось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Накануне в прениях гособвинение просило приговорить каждого из них к шести годам колонии общего режима, а также обязать их солидарно заплатить по иску потерпевшей стороны свыше 44 млн руб.

Отметим, что для фигурантов это был уже второй процесс. В июне 2023 года тот же Замоскворецкий суд признал их виновными, назначив каждому шесть лет колонии.

Фонд сохранения и изучения родных языков был создан в конце 2018 года. В числе стоящих перед ним задач было издание учебников по малораспространенным языкам — долганскому, вепсскому, алеутскому, ительменскому, корякскому, кумандинскому, нанайскому и нивхскому. Именно на этом, по материалам дела, и решили нажиться Владимир Соболев и Дмитрий Федоров.

По версии следствия, с июля 2019 по апрель 2020 года при заключении договоров по подготовке и изданию учебников фигуранты намеренно завышали расценки на работы. Только на допечатной подготовке учебников по долганскому, вепсскому и алеутскому языкам для первого и третьего классов они похитили не менее 15,3 млн руб.

Кроме того, злоумышленники заключали договоры с подконтрольными им организациями, которые вообще не выполняли никаких работ, однако оплату получали. В общей сложности из средств, выделенных Минпросвещения России, по подсчетам следствия, было похищено более 44 млн руб. В министерстве этот факт выявили и обратились в правоохранительные органы. В заявлении, в частности, указывалось, что ряд работ, которые оплатил фонд, на самом деле были выполнены ранее другими организациями.

Свой первый приговор экс-руководители фонда обжаловали, и Мосгорсуд его отменил и направил дело на новое рассмотрение. Апелляционная инстанция отметила, что в приговоре не были описаны действия фигурантов по всем 60 вмененным эпизодам и, соответственно, «не были указаны вид и размер наказания за каждое преступление».

Второй процесс стартовал в августе 2024 года.

Владимир Соболев и Дмитрий Федоров, как и ранее, признавали вину частично, отвергая большую часть преступных эпизодов. Но и на этот раз суд встал на сторону обвинения, приговорив каждого из подсудимых к пяти годам колонии общего режима. Иск фонда был удовлетворен.

«Мы не будем обжаловать приговор, поскольку подзащитные с учетом отбытого в СИЗО и под домашним арестом времени выйдут на свободу уже через два месяца»,— сказал “Ъ” адвокат господина Федорова Денис Цыплаков. При этом защитник заметил, что, по его мнению, прокуратура также «вряд ли направит представление в апелляцию: пока его там рассмотрят, все уже выйдут на волю».

Алексей Соковнин