Надзор контролирует проверку по ДТП с пострадавшим подростком под Астраханью

Прокуратура поставила на контроль ход проверки по факту ДТП с пострадавшим несовершеннолетним в Харабалинском районе Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла сегодня, 1 декабря, в районе площади Торговая города Харабали. Там водитель автомобиля «ВАЗ» 1982 года рождения сбил подростка 2015 года рождения, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Пострадавшего увезли в медучреждение. Надзорному ведомству предстоит оценить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Павел Фролов