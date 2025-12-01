WSJ: Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу

Власти Судана предложили России разместить в Порт-Судане военно-морскую базу. В случае заключения сделки российская сторона получит право дислоцировать до четырех кораблей, включая атомные, сроком на 25 лет. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные суданские чиновники.

По информации собеседников газеты, Судан представил России предложение в октябре. Россия сможет развернуть в Порт-Судане или другом месте до 300 военнослужащих и получит доступ к горнодобывающим объектам в стране.

Из Порт-Судана Москва сможет контролировать перевозки по Суэцкому каналу — кратчайшему пути между Европой и Азией, пишет WSJ. По этому маршруту осуществляется около 12% мировой торговли. Сейчас России не хватает незамерзающих портов, где корабли могли бы пополнять запасы или ремонтироваться, отмечает издание.

В обмен Россия по сниженным ценам продаст Судану системы ПВО и другие виды вооружения, утверждают источники WSJ. По оценкам собеседника газеты, сделка может создать для Судана проблемы в отношениях с США и Евросоюзом, так как западные спецслужбы обеспокоены возможным размещением российских сил в Красном море. США стремятся не допустить контроля России и Китая над африканскими портами, где они «могли бы перевооружать и модернизировать военные корабли, и, возможно, перекрыть жизненно важные морские пути», пишет издание.