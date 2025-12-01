«Молот» проиграл второй домашний матч

В завершающей встрече домашней серии игр в чемпионате ВХЛ «Молот» уступил столичной «Звезде» со счетом 1:2.

Пермские хоккеисты вновь забили быстрей гол. На второй минуте отличился Игорь Зенчиков. Однако еще в первом периоде гости не только смогли догнать соперников, но и выйти вперед. Подопечные Альберта Мальгина приложили усилия что бы отыграться в третьей двадцатиминутке, но в итоге счет на табло так остался 1:2.

Впереди у «Молота» серия выездных игр. Напомним, что два последних выезда завершились для пермской команды одними поражениями.