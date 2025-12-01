Пять компаний подали заявку на участок с запасами нефти в Самарской области

Пять компаний подали заявку на участие в аукционе по участку недр в Самарской области. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Министерство природных ресурсов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На участок с трудноизвлекаемыми запасами нефти «Западно-Беловский» претендуют пять компаний: дочерняя структура «Лукойла» РИТЭК, АО «Нефтус», ООО «УДС нефть», ЗАО «Охтин-Ойл» и ООО «Регион-нефть». Аукцион назначен на 22 декабря. Заявки на участие в нем были приняты до 28 ноября.

Начальная цена участка составляет 23,475 млн руб. По данным торгов, запасы нефти по категории D0 составляют 0,319 млн т, локализованные запасы (Dл) — 1,236 млн т, а перспективные запасы (D1) — 1,483 млн т нефти и 0,338 млрд куб. м. газа. Дополнительно учтены доманиковые извлекаемые ресурсы (D3dm) в объеме 17,47 млн т нефти.

Андрей Сазонов