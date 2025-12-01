Музыка связала штрафом

Владельцы кафе, салонов красоты и частных клиник стали получать многомилионные штрафы за использование фоновой музыки. Об этом “Ъ FM” рассказали представители отрасли. По их словам, проверки активно проходят по всей России. Регулятор проверяет наличие у заведений лицензий на использование музыки. Размер штрафа может достигать 5 млн руб.

В феврале этого года Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) впервые за шесть лет повысили тарифы для бизнеса. Количество проверок будет только расти, считает маркетолог в сфере общепита Борис Тетеревлев, автор Telegram-канала «РестоБорис»: «Количество проверок за последнее время увеличилось. Несмотря на то, что я маркетолог, я постоянно сталкиваюсь с владельцами заведений, и в последнее время все чаще делаются контрольные посещения и выставляются штрафы.

Вы никогда не узнаете, кто этот человек. Приходят сотрудники РАО и ВОИС, их никто никогда в глаза не видел, их фотографий нет нигде, то есть это тайные посетители. Они берут телефон и делают вид как будто работают, на самом деле они снимают видео, которое будет потом доказательством, что в заведении играет музыка. А договор с РАО и ВОИС у вас не заключен. Те штрафы, которые выставляют, — это 300-500 тыс. руб. — это не конечные цифры. Если владелец приходит в организацию, заключает с ней договор, рассказывает о том, что он не знал, что он начинающий предприниматель, обязательно будет исполнять все законы в этом направлении, как правило, сумма денежных требований сильно уменьшается, но все равно что-то нужно будет заплатить».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, угроза штрафов за использование нелицензионной музыки вынуждает представителей бизнеса принимать радикальные меры. Так, многие отказываются от использования эфирного радио, личных стриминговых сервисов и даже телевизоров с музыкальными каналами. По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, это создает риск полного исчезновения фоновой музыки из заведений: «Этот вопрос был всегда. Еще в 2011 году Российское авторское общество и ВОИС пытались получать деньги за исполнение музыки. Причем там очень много интересного. Эти организации говорят, что они представляют интересы всех авторов. Если вы, например, композитор, то должны написать, что забираете все свои вещи из их каталога и занимаетесь распространением самостоятельно.

Были и обсуждения того, как вычислять сумму штрафа. Некоторые считают от количества посадочных мест. Это сомнительно, потому что не всегда все посадочные места заняты. Еще в советский период за каждое исполнение платилась определенная сумма. Автор музыки получал отдельно копеечку в авторском обществе. У нас сегодня, к сожалению, огульно получается. А если музыка зарубежная, мне хочется спросить, как сегодня перечисляют деньги иностранцам? Есть ли взаимоотношения с так называемыми менеджерами, владельцами этих записей? Вопросов больше, чем ответов.

Сейчас в связи с тем, что конец года, пошли собирать деньги просто. Нарушения со стороны малых предпринимателей, возможно, есть. Те, кто пришел недавно на этот рынок, чего-то, может быть, не знают. Как это будет развиваться дальше? Скорее всего, в связи с тем, что это издержки достаточно существенные для любого, особенно маленького, кафе их владельцы станут отказываться от этого. Или люди будут использовать какую-то специальную музыку, освобожденную от авторских прав».

“Ъ FM” направил запрос РАО и ВОИС и ждет ответа. В других странах уже есть примеры массового отказа от фоновой музыки в заведениях. Например, во Франции публичное воспроизведение композиций в кафе и ресторанах встречается редко, рассказали собеседники “Ъ FM”. Как отмечают эксперты, это связано с высокими отчислениями правообладателям и страхом перед крупными штрафами.

Ангелина Зотина