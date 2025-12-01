В Баку нацелились на заговорщиков

В Баку отправили под арест лидера оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, обвиняемого в подготовке к захвату власти. Это стало продолжением дела о разработке плана государственного переворота, который, по утверждению азербайджанских СМИ, составил бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев. Свой план он якобы даже передал российской стороне, рассчитывая получить поддержку Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли

Задержание и арест в октябре этого года Рамиза Мехтиева, более двух десятилетий возглавлявшего администрацию президента Азербайджана (вначале Гейдара Алиева, а затем и его преемника Ильхама Алиева) и долгое время считавшегося «серым кардиналом» в республике, само по себе стало событием. Мехтиеву предъявили обвинения по нескольким статьям, включая государственную измену. Несмотря на отсутствие деталей расследования, азербайджанские СМИ сразу же распространили слухи о том, что Мехтиев якобы действовал в пользу России. А со временем в деле стали появляться подробности, которые придавали этой истории еще больший масштаб.

16 октября азербайджанское агентство APA опубликовало фотографии письма на русском языке, автором которого указан Рамиз Мехтиев.

В тексте, озаглавленном как «Предложения о преобразованиях в системе государственного управления», говорится, что «глубокий кризис», в котором оказался Азербайджан, «требует проведения радикальных реформ и преобразований».

«Основные черты этой системы управления могут быть изменены лишь посредством референдума»,— говорилось в письме.

В тексте приводятся четыре пункта, необходимые для изменения структуры госуправления. Среди них — создание государственного совета, в который войдут 50 опытных государственных деятелей, экономистов, правоведов, представителей науки и культуры. Задача — «контроль над политическими и социально-экономическими процессами в стране», а также исполнение функций Конституционного суда и Совета безопасности страны.

Источники APA рассказали, что Рамиз Мехтиев направил письмо «через свои каналы и старых друзей» в Москву, надеясь получить поддержку российского правительства. Как отмечало агентство, он обратился к неким российским представителям в тот момент, когда в отношениях Баку и Москвы возникли проблемы: речь идет о событиях после крушения самолета Embraer 190 AZAL в казахстанском Актау в декабре 2024 года. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, и Ильхам Алиев долгое время требовал от России признать ответственность за случившееся.

В самом тексте Россия не упоминается, как не упоминается и получатель письма.

По данным APA, во время встречи президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина в октябре в Душанбе «российская сторона сама проинформировала азербайджанскую сторону о плане Рамиза Мехтиева».

Официально Москва и Баку эту ситуацию не комментировали. Азербайджанские СМИ упоминали эту историю как доказательство существовавших долгое время слухов о «тесной связи» Рамиза Мехтиева с российскими чиновниками.

Спустя больше чем месяц после публикации этого письма Служба государственной безопасности Азербайджана провела обыски у членов одной из десяти представленных в парламенте оппозиционных сил — Партии народного фронта Азербайджана: у председателя Али Керимли, его помощника Фаига Амирли, а также у члена президиума политической силы Мамеда Ибрагима.

В ходе обыска, как писали азербайджанские СМИ, у Али Керимли нашли «первый черновой вариант письма» Рамиза Мехтиева, а также «другие документы». В итоге господину Керимли и остальным задержанным предъявили обвинение по ст. 278.1 УК Азербайджана — действия, направленные на насильственный захват власти. 1 декабря Сабаильский районный суд Баку арестовал их на два месяца и 15 суток.

Али Керимли возглавляет ПНФА с 2000 года. Все эти годы он выступал с критикой действий азербайджанских властей, и последние месяцы не стали исключением.

В частности, после встречи Ильхама Алиева с Владимиром Путиным в Душанбе оппозиционер раскритиковал президента республики за уступки Москве.

По словам Али Керимли, тем самым Ильхам Алиев пытается «остаться у власти» и максимально препятствовать сближению с Западом.

В самой партии обвинения в адрес председателя партии и его соратников назвали политически мотивированными и надуманными. Защита планирует подать апелляцию на решение суда об их аресте. «Официальная пропаганда продвигает утверждения о том, что Керимли и ПНФА под диктовку России планировали госпереворот. Абсолютный абсурд»,— сказал заместитель председателя партии Сеймур Хази. По его словам, партия, «еще до распада СССР выступавшая за независимость Азербайджана и добившаяся этого», а также «выведение с территории республики российских войск», априори не может действовать в интересах России.

Лусине Баласян