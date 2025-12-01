1 декабря президент России встретился с директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадием Гостевым и узнал много нового о том, как быстро и бесповоротно совершенствуется система. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников жалеет только об одном: очень уж быстро закончилась открытая часть встречи.

Встреча с директором ФСИН немедленно дала пищу для пытливого ума.

— Деятельность осуществляется на фоне определенного сокращения численности осужденных, находящихся в местах лишения свободы,— сообщил Аркадий Гостев.— Снижение численности обусловлено рядом факторов, одним из которых является гуманизация уголовной политики.

Он не уточнил, связано ли сокращение численности осужденных с их участием в специальной военной операции (СВО) и является ли это актом гуманизации. Очевидно, все было впереди.

— Работа продолжается, в том числе принося результаты по социализации, ресоциализации осужденных,— пояснил он.—

Осужденные имеют право выходить за пределы (Терпения? Нет, территории.— А. К.), самостоятельно прибывают на места работы, неплохую зарплату получают, что способствует возмещению ущерба, причиненного совершенными ими же преступлениями.

Хотелось бы уточнить, где осужденные самостоятельно прибывают на места работы — не стоит ли на всякий случай обходить эти места стороной.

И вообще, возможность путешествовать без конвоя имеет хорошие перспективы. Для чего тогда сидеть в тюрьме? Во всех отношениях лучше дома. Экономится дефицитное место, которое никогда пусто не бывает, а близость к семье закладывает хорошую основу для быстрейшего исправления осужденного и реинтеграции в общество.

Доверие и ответственность, уже комментируют эту инициативу эксперты, могут изменить внутреннюю мотивацию осужденных (правда, могут и не изменить) и помочь им успешно реабилитироваться. Работа является важной частью процесса ресоциализации, поскольку она позволяет осужденным приобретать навыки, привыкать к работе в коллективе и становиться полноправными членами общества.

Это новшество, признают эксперты, может быть революционным в системе ФСИН. Оно позволяет осужденным, считают они, почувствовать большую ответственность и независимость (а то и полную), а также развивать навыки, которые могут помочь им вернуться в строй.

— Оказываем помощь в получении медицинских услуг, готовим их к освобождению практически с момента начала, как они только попадают в следственный изолятор,—

поделился Аркадий Гостев.— Это одно из направлений, которое влияет в том числе на определенное сокращение численности осужденных, находящихся в местах лишения свободы.

Казалось бы, надо учитывать, что эти избранные места из разговора директора ФСИН с президентом немногие осужденные, которые еще находятся в местах лишения свободы, будут с упоением читать друг другу вслух. И особенно об «освобождении практически с момента начала...». Станут, не будем скрывать, учить наизусть. Ну и что? Больше хорошего настроения в места лишения свободы!

— Мы в 2022 году провели впервые за много лет совместную коллегию с МВД, рассмотрели два вопроса: профилактику и раскрытие — основополагающие,— доложил Аркадий Гостев.— Действительно, живое взаимодействие в основном с уголовным розыском!..

Живое взаимодействие ФСИН с уголовным розыском не может не растрогать любого неравнодушного человека, а это в конце концов и есть все мы, общество, эмпатично настроенные люди.

— Активно,— сообщил директор ФСИН президенту,— стали работать в том числе с докладом Святейшего патриарха вам по введению соответствующих должностей. У нас в 85 территориальных органах есть должность помощника начальника территориального органа по работе с верующими. Ввели 205 должностей помощников начальников следственных изоляторов, мы их достаточно оперативно укомплектовали. Сегодня работает 218 таких помощников. Кроме того, Константин Анатольевич (министр юстиции РФ господин Чуйченко.— А. К.) докладывал вам о результатах работы по введению таких должностей — помощников начальников учреждений — в колониях, но не во всех! У нас их много, и священнослужителей просто не смогут так быстро подобрать. Определились: это 11 воспитательных колоний, 7 тюрем, лечебно-исправительные учреждения. В общих параметрах 83 учреждения...

Аркадий Гостев не уточнил также, когда Светлейший патриарх обратился с докладом к Верховному главнокомандующему, но нет никаких сомнений в том, что такой доклад в отведенное время состоялся и что по его итогам приняты безотлагательные меры.

— В части, касающейся второй составляющей нашей деятельности,— это производство,— продолжил Аркадий Гостев.— Несмотря на сокращение численности спецконтингента, принимаем дополнительные меры по активизации трудоустройства осужденных.

Вот, видимо, и сложную тему СВО не обошел. А что, стыдиться нечего.

— Работают, да? — с надеждой спросил Владимир Путин.

— Да! — горячо подтвердил Аркадий Гостев.— Сейчас 91,5–91,6% трудоустроено! Это приносит позитивные результаты как в целом для развития, и работаем на выполнение специальных задач.

Точно, в том числе об этом и речь.

— Эта работа продолжается, приносит результат,— добавил он.— В 2024 году общий объем оказанных услуг, выпущенной продукции превысил 47 млрд (рублей.— А. К.). Это достаточно хорошие параметры. Основное — это, конечно, легкая промышленность. Изготавливаем форму для МВД, Росгвардии, МЧС, приставов, Налоговой службы, то есть спектр достаточно большой!

А вот это была новость. Оказывается, полиция ловит преступников в форме, которую они же затем и шьют. Это справедливо.

— Есть определенные результаты и в реализации федеральной целевой программы, хотя и сложно,— рассказал Аркадий Гостев, не уточнив, в чем состоит целевая программа.

Но, видимо, имелась в виду на этот раз стройка.

— Зачастую,— развел он руками,— к сожалению, подрядчики не выполняют свои задачи. Объем инвестиций в год — где-то 2,2 млрд. Это мало, конечно же, для такой огромной махины, как у нас. Но тем не менее за три года 16 объектов мы ввели в строй!

Теперь, таким образом, можно констатировать, что осужденные также сидят в местах лишения, которые сами и построили. И это тоже справедливо, ибо спасение осужденных — дело рук самих осужденных.

— В этом году планируем ввести в строй в Казани изолятор на тысячу мест! — с гордостью доложил Аркадий Гостев.— Он построен за короткий период времени.

На этом публичная часть встречи внезапно закончилась, а жаль: видимо, дальше было еще интересней.

С нетерпением ждем следующей встречи директора ФСИН с президентом страны.

Любые подробности бесценны.

Андрей Колесников