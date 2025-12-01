«Авто.ру» назвал подвергшиеся блокировкам модели Porsche

Владельцы Porsche по всей России столкнулись с проблемой с запуском автомобилей. Причиной стала ложная блокировка штатной сигнализации через спутниковый модуль, сообщила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. Она заявила, что из-за этого автомобиль любой модели может быть заблокирован.

По информации журнала «Авто.ру», проблема с запуском возникает на моделях Porsche, выпущенных до 2020 года выпуска. Прежде всего речь идет о Cayenne, Macan и Panamera. Telegram-канал Shot писал, что заводиться перестали сотни автомобилей Porsche в России.

«Это единичные случаи, машины не превращаются в "кирпич",— сказала госпожа Трушкова ТАСС.— Специалисты занимаются сейчас этим вопросом, существует вероятность, что это было сделано сознательно».

Жалобы в сервис «Рольф» начали поступать 28 ноября. По словам Юлии Трушковой, подобные проблемы возникают и в автомобилях Mercedes-Benz. Обойти блокировку можно с помощью перезагрузки блока штатной сигнализации.