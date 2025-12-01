Российским владельцам Porsche блокируют машины через спутник

Владельцы автомобилей Porsche в России с конца ноября начали обращаться в сервис из-за блокировки. Об этом сообщили «РИА Новости» в компании «Рольф». Ранее Telegram-канал Shot заявил, что «сотни автомобилей Porsche превратились в кирпичи». Утверждалось, что машины не заводятся «из-за массового сбоя».

«Наши специалисты выяснили, что проблема в блокировке штатной сигнализации через спутник», — заявили в «Рольфе». Там уточнили, что сейчас связь «отсутствует по всем моделям и видам ДВС (двигателей внутреннего сгорания. — "Ъ")».

В компании добавили, что «любой автомобиль может быть заблокирован». Обойти блокировку можно только за счет разборки блока штатной сигнализации и его перезагрузки. Специалисты пытаются найти другие варианты, добавили в «Рольфе». Что касается причин блокировки, в компании затруднились дать ответ.

«Существует вероятность, что это было сделано сознательно», — сказали в компании. Там добавили, что аналогичные проблемы возникают у владельцев Mercedes-Benz, но это единичные случаи.