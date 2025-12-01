Шойгу и Ван И обсудят в Москве стратегическую безопасность

Российско-китайские консультации по вопросам стратегической безопасности пройдут 2 декабря в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Безопасности РФ.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу (слева) и министр иностранных дел КНР Ван И

На консультациях делегацию России возглавит секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, делегацию Китая — министр иностранных дел КНР Ван И.

Стороны обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, на повестке будет стоять сотрудничество в военной и военной-технической сферах, взаимодействие между правоохранительными органами и специальными службами, сообщили в пресс-службе.