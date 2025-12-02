Развенчание фальшивого Рождества

Закрытие самого известного в России лютеранского храма на масштабную реставрацию откладывается: Евангелическо-лютеранский приход Святой Анны (Анненкирхе), который еще летом этого года планировал уйти на несколько лет уйти на реставрацию, открыл рождественскую выставку, которая будет работать до февраля 2026 года. По словам организаторов, экспозицией они хотели рассказать, что такое настоящее Рождество и как отличить его от фальшивого, подмененного в прошлом веке на Новый год.

Экспозицию об истории и традиции Рождества и Нового года подготовила арт-группа «Зерно», работающая с христианскими проектами на Северо-Западе. Организаторы проекта рассказали, что их задачей было переосмысление зимних праздников, которые во многом утратили свою изначальную идею. Если многие привыкли, что рождественский период — «это про оливье, мандарины, семейные застолья и встречи, подарки и светящиеся гирлянды», то в Анненкирхе решили показать, что так было не всегда. Часть экспозиции рассказывает как раз об опыте замены Рождества на Новый год. Например, добавили в Анненкирхе, в обращения генерального секретаря ЦК КПСС 31 декабря — фактически аналог рождественской проповеди пастора.

В начале выставки гостей встречают гирлянды (на них, рассказали в кирхе, ушло около тысячи ватманов) и большая подвешенная вниз макушкой со звездой елка. А экскурсовод дополняет: традиция украшать елку на самом деле не новогодняя, а рождественская. И если сначала вечнозеленые деревья украшали дома зимой как символ жизни и плодородия, то с распространением христианства обычай переосмыслили. И, согласно лютеранской легенде, традиция ставить звезду на ель началась от Мартина Лютера, который решил, что на макушке можно разместить игрушку в память о Вифлеемской звезде, указавшей путь к младенцу Христу. Так, в кирхе в начале экспозиции стартует «путь от Назарета до Вифлеема».

Восьмиметровая надувная Вифлеемская звезда освещает следующий, большой зал. Под ней у алтаря расположились пуфики-овечки, символизирующие жертву. Часть экспозиции в ротонде наполнена 1,5 куб. м песка, где находятся макет Назарета, где жили Иосиф с Марией, тихая комната с огромным дискошаром в виде шестикрылого ангела. В богослужебном зале гости могут также заглянуть в пещеру с видом на Вифлеем, окруженную сеном, символизирующую место, где родился Христос. Рождественскую экспозицию дополняют линогравюры современных художников на христианскую тематику.

Церковь Святой Анны (Анненкирхе) — самая посещаемая лютеранская церковь в России. Она занимается культурными, просветительскими и гастропроектами: лютеране проводят лекции, концерты, выставки, продают фирменный христианский мерч и кофе. Арт-пространства Анненкирхе есть, в том числе, в кластере «Брусницын» и в Калининграде. К 2029 году создатели планируют запустить новое пространство под Петербургом возле Вуоксы — парк с игровым маршрутом по сюжетам из Библии. Однако, как подчеркивают в церкви, в первую очередь они действующий приход, который занимается религиозной деятельностью. При этом именно мероприятия Анненкирхе приносят основной доход Церкви Ингрии на Северо-Западе, и на эти деньги работают и другие кирхи.

Церковь Святой Анны должна была закрыться на масштабную реконструкцию 1 июня 2025 года. Однако несколько раз эта дата переносилась из-за оформления проектной документации. Как минимум до февраля Анненкирхе продолжит работу.

Проект реконструкции на добровольной основе создал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Предварительно реконструкция продлится около двух лет, а потратят на нее примерно 1,5 млрд рублей. Как рассказали источники «Ъ Северо-Запад» на девелоперском рынке, проект проспонсирует «Группа ЛСР», занимающаяся, в том числе, проектами в столице. В холдинге на вопрос «Ъ Северо-Запад» от комментариев на этот счет воздерживаются.

Согласованная с КГИОП концепция сочетает в себе сохранение исторических элементов здания и добавление новых архитектурных решений. На предварительных рендерах видно, что приход станет заметно светлее, а мрачная послепожарная «фишка» будет переосмыслена. Сейчас в церкви заметны последствия пожара 2002 года. По словам господина Кузнецова, реставрации с восстановлением изначального исторического облика, который уже давно утрачен, не будет. При этом радикальных изменений того, что есть сейчас в Анненкирхе, не будет.

Полина Пучкова