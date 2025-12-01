Каток площадью 4000 кв. м открыли на Елагином острове

В понедельник, 1 декабря, на Елагином острове открыли каток площадью 4000. кв. м, сообщает пресс-служба Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова. Сегодня, в честь открытия, все катания бесплатные.

«В новом сезоне посетителей ждут традиционные бесплатные сеансы катания с 09:00 до 11:00 (в будние и выходные дни), отличный искусственный лед (который обновляется после каждого сеанса) и яркая программа»,— говорится в сообщении.

Для выхода на лед необходимо оформить бесплатный билет в кассе катка. Либо оформить билет онлайн на сайте ЦПКиО символической стоимостью один рубль. В более поздние часы стоимость билета варьируется от 200 до 400 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.

Андрей Маркелов