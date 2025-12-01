ГИБДД Ставрополя выявила 127 нарушений ПДД за выходные

Сотрудники ГИБДД Ставрополя за выходные дни зафиксировали 127 нарушений правил дорожного движения в ходе профилактических рейдов по повышению безопасности на дорогах краевой столицы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наибольшее количество нарушений связано с незаконной тонировкой — 68 водителей управляли машинами со стеклами, светопропускаемость которых не отвечает установленным нормам. Кроме того, один автобус двигался с тонирующими сетками.

Инспекторы обнаружили 13 автомобилистов, которые ехали на технически неисправных машинах. 21 человек не пристегнулся ремнями безопасности. Три человека, получившие права менее двух лет назад, не установили знак «Начинающий водитель».

Также зафиксированы случаи нарушения правил перевозки детей, непредоставления преимущества пешеходам, неправильного перестроения и проезда регулируемых перекрестков. Пятеро автомобилистов не погасили штрафы за нарушения ПДД в установленные сроки.

Валентина Любашенко