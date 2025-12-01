Прокуратура пошла в премиальный сегмент

Прокуратура Краснокамска потребовала от местной думы изменить положение о денежном содержании главы муниципального округа. По мнению надзорного органа, положение содержит незаконный пункт, по которому глава округа сам определяет размер своих премий и подписывает распоряжение об их выплате. Собеседники, знакомые с позицией ведомства, говорят, что подобные требования могут быть выдвинуты и к представительным органам других муниципалитетов. Депутаты Краснокамска в итоге протест отклонили, разбираться с вопросом о полномочиях главы будет суд. Также источники не исключают, что если суд удовлетворит требования надзорного органа, то прокуратура может потребовать с экс-главы Игоря Быкариза уже выплаченные деньги.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Протест прокурора Краснокамска был принесен в думу муниципального образования 24 ноября. Как рассказали знакомые с ситуацией источники, надзорный орган оспаривает январское решение депутатов, утвердивших положение «О денежном содержании выборного лица Краснокамского муниципального округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе». Положением предусматривается, что главе устанавливаются ежемесячные премии в размере до 150% от оклада, также предусмотрены ежемесячные и годовые премии. Основанием для ежемесячной выплаты является распоряжение руководителя муниципалитета.

Нарушение закона прокуратура усматривает в том, что сумма ряда премий устанавливается самим главой. По мнению надзорного органа, такая практика порождает условия для личной заинтересованности главы муниципалитета, что нарушает антикоррупционное законодательство. Кроме того, прокуратура указывает, что в муниципалитете нет нормативных правовых актов, которыми бы определялись критерии оценки эффективности работы руководителя муниципалитета, на основании которых ему выплачивается ежемесячная и годовая премия. Авторы протеста считают, что решение о выплатах главе и их размере должна принимать городская дума.

По данным «Ъ-Прикамье», протест прокурора депутаты рассмотрели на минувшей неделе и приняли решение отклонить. Источник, знакомый с позицией надзорного органа, пояс­нил, что теперь прокуратура намерена обратиться в суд с требованием обязать думу выполнить требования, изложенные в протесте. «Такая же практика начисления выплат есть и в других муниципалитетах,— пояснил источник.— Если судебное решение будет в пользу прокуратуры, то подобные протесты получат представительные органы и тех территорий». Также собеседник не исключил, что прокуратура может потребовать взыскания выплаченных средств премий с экс-главы округа Игоря Быкариза.

Напомним, в октябре Пермский краевой суд удовлетворил требования прокуратуры об увольнении Игоря Быкариза с должности в связи с утратой доверия. По мнению надзорного органа, он проявил бездействие, не уволив двух своих подчиненных — Антона Максимчука и Алексея Матросова. Также глава не сообщил, что аффилированное с ним ООО получило в мэрии разрешение на строительство. Сам господин Быкариз с претензиями надзорного органа не согласился. Его позицию поддерживали представители краевых властей.

Отметим, что надзорный орган уже предпринял попытку взыскания выплаченных премий с бывшего главы Чайковского Юрия Вострикова. Надзорный орган также считает, что он не имел права выплачивать премии без согласования с думой. В конце 2024 года прокуратура обратилась с иском к господину Вострикову с требованием вернуть в бюджет 920 тыс. руб. Первая инстанция и краевой суд в удовлетворении иска отказали, кассация направила дело на новое рассмотрение.

Председатель Краснокамской городской думы Дмитрий Чеплыгин подтвердил «Ъ-Прикамье», что депутаты отклонили протест прокурора. По его мнению, наделяя главу правом выписывать премии, дума действовала строго в пределах своих полномочий. «Положением был установлен и порядок выплат, и максимально возможные суммы. Наделять этим правом главу или иное должностное лицо законодательством не запрещено»,— убежден господин Чеплыгин. Также он подтвердил, что аналогичная схема есть и в других территориях. «Если цель — создать ситуацию, чтобы главы работали только за оклад, то кто вообще пойдет на муниципальную службу?»— возмущается председатель думы. Также Дмитрий Чеплыгин пояс­нил, что договор с господином Быкаризом на данный момент расторгнут.

Председатель совета глав муниципальных образований региона, экс-глава Кунгура Вадим Лысанов говорит, что не видит «криминала» в ситуации, когда руководитель муниципалитета может устанавливать себе размер премии. «Как правило, дума принимает бюджет, в котором уже заложен размер содержания главы на год,— рассказывает он,— теоретически он может использовать его за три месяца, но затем останется без выплат. А получить из бюджета деньги сверх установленной суммы он не сможет». Господин Лысанов говорит, что когда он занимал должность главы, вопросы относительно выплат тоже задавались прокуратурой. «Тогда мы решили не спорить и создали специальную комиссию из депутатов думы и сотрудников администрации, которые каждый месяц утверждали размер выплат. В итоге все претензии были сняты»,— пояснил председатель совета глав.

Дмитрий Астахов